Понедельник, 10 июля 2017

Дональд Трамп-младший, сын президента США, сообщил, что компромат на Хиллари Клинтон – соперницу его отца на прошлогодних президентских выборах – ему предложили от имени “королевского прокурора” (the Crown prosecutor) России. Соответствующее заявление он опубликовал в своем твиттере, сопроводив его скриншотами переписки с британским пиарщиком Робом Голдстоуном.

Имя “королевского прокурора” в переписке не уточняется. Вероятно, имеется в виду генпрокурор Юрий Чайка.

3 июня 2016 года Голдстоун написал Трампу-младшему, что к нему обратился лично знакомый с сыном кандидата в президенты российский бизнесмен Эмин Агаларов (вместе с отцом Арасом Агаларовым владеет московской фирмой Crocus Group) готов предоставить некую информацию о Клинтон. По словам пиарщика, “королевский прокурор” встретился с Агаларовым-старшим и предложил штабу Трампа “некоторые официальные документы и информацию, которая могла бы компрометировать Хиллари и ее контакты с Россией и могла быть бы очень полезной для Вашего отца”.

“Эта информация высокого уровня секретности, – добавил пиарщик, – и ее предоставление – поддержка господина Трампа Россией и ее правительством”.

“Я думал, что информация, которую они предлагали о Хиллари Клинтон, является исследованием политической оппозиции”, – заметил сын президента США. Он предложил обсудить информацию по телефону, однако Голдстоун заявил, что все сведения ему сообщит при личной встрече в Нью-Йорке адвокат Агаларова-младшего Наталья Весельницкая. Встреча состоялась 9 июня.

В 2013 году Арас Агаларов встречался с Трампом-старшим на конкурсе “Мисс Вселенная”, прошедшем в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Трамп является владельцем конкурса; Агаларов выступал организатором московского мероприятия, заключив для этого с будущим президентом США контракт на 14 миллионов долларов.