Понедельник, 10 июля 2017

Против лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, недавно бежавшего из России, возбуждено дело по статье 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). Об этом сообщил на ВК-странице Партии националистов ее пресс-секретарь Денис Романов со ссылкой на заявление следователей во время обыска в “народном доме” – подмосковном доме Мальцева, который одновременно является штабом “Артподготовки” и в котором живет ряд ее активистов.

В то же время в публикации Романова говорилось, что политику вменяют публичные призывы к экстремизму. Это позволяло предположить, что автор поста перепутал статью 280.1 и часть 1 статьи 280 УК.

Однако координатор “Артподготовки” Александр Расторгуев подтвердил “Медузе”, что речь идет именно о статье 280.1.

При этом неизвестно, что за призывы к сепаратизму имеются в виду.

Обыск в доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района Подмосковья прошел ранее во вторник. Он проводился в присутствии одного из активистов движения и адвоката. Как сообщил Романов, визитеры изъяли “аппаратуру и атрибутику”.

Об эмиграции Мальцева стало известно 4 июля. Свой побег политик объяснил тем, что получил информацию о возбуждении против него дела об организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК, от 6 до 10 лет колонии).

Мальцев сообщил, что пытался выехать в Молдавию через Белоруссию и Украину, однако Госпогранслужба Украины отказалась допустить его в страну, сославшись на антиукраинское заявление, сделанное политиком весной 2014 года, в начале российской агрессии против соседней страны. Информация о нынешнем местонахождении Мальцева в открытых источниках не публиковалась.

В пятницу Мальцев заявил, что готов сдаться ФСБ в обмен на снятие обвинений с активиста “Артподготовки” Алексея Политикова, арестованного по “делу 26 марта”.