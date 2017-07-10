Понедельник, 10 июля 2017

За последние три года госзаказ на проведение фестивалей получали в основном структуры, связанные с окружением министра культуры Владимира Мединского. В сумме компании заработали на сговоре 106,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба партии “Яблоко”.

Центр антикоррупционной политики “Яблока” изучил 12 закупок, организованных с 2014 года Министерством культуры и подведомственными ему структурами, федеральным агентством “Ростуризм” и бюджетным учреждением “Студия театрального искусства”. Госзаказ между собой разделили четыре компании. Три из них, “Стратегические коммуникации”, “СВ Дот Ру” и “Медиа-консалтинг” связаны общим телефоном или адресами с фирмой Егора Москвина бывшего бизнес-партнера министра. Сейчас Москвин вместе с Мединским входит в наблюдательный совет Российского военно-исторического общества.

Учредитель получившей заказы от Минкульта на сумму более 35 миллионов рублей фирмы “Медиа-консалтинг” – Елена Кречетова также близка к министру. Она одновременно руководит Фондом целевого капитала РВИО.

Как следует из анализа торгов, среднее снижения цены составило 0,01 процента. Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен, утверждают в “Яблоке”. Отмечается, что подобные связи и сговор господрядчиков Минкульта свидетельствуют о том, что Мединский оказывает преференции своему окружению.

По результатам проверки “Яблоко” направило заявление в ФАС о нарушении антимонопольного законодательства. Также в Минюст направлено предложение внести поправки в законодательство, которые расширят применение норм о конфликте интересов в случаях заключения госконтраков с родственниками и бывшими партнерами по бизнесу.

В настоящее время СКР расследует так называемое “дело реставраторов”. По нему проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и еще семеро фигурантов. Обвиняемым вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, а также крепости Фридриха Великого в Калининграде.

В мае прошлого года Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в работе Министерства культуры и его управления по Центральному федеральному округу и вынесла представление Мединскому. Как следует из документа, основные претензии Генпрокуратуры связаны с порядком выдачи министерством разрешений на вывоз культурных ценностей за границу. Действующая практика, отмечается в представлении, позволяет незаконно вывозить из страны ценные предметы искусства, стоимость которых при этом существенно занижается.

В феврале стало известно, что ФСБ проверяет чиновников Минкультуры и комитета культуры Петербурга. Их заподозрили в возможных махинациях с историческими зданиями города. В результате экспертизы строения лишались статуса объектов культурно-исторического наследия и переходили в коммерческое пользование. Сообщается, что за десять лет сотрудники Минкульта вывели из фонда около 200 исторических зданий, большинство из которых снесли под застройку. Ущерб городу оценивают по меньшей мере в 10 миллиардов рублей.