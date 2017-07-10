Понедельник, 10 июля 2017

Совет Евросоюза утвердил соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом сообщается на сайте организации.

12-13 июля в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС, который станет финальным этапом ратификации документа. На этой встрече соглашение будет подписано. В полном объеме оно вступит в силу уже 1 сентября.

Политическую часть соглашения об ассоциации со стороны Украины подписал 21 марта 2014 года тогдашний премьер-министр страны Арсений Яценюк, экономическую – 27 июня 2014-го президент Петр Порошенко. Предполагалось, что 1 ноября документ вступит в действие.

Между тем 12 сентября 2014 года еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт объявил, что применение документа отсрочено до 31 декабря 2015-го. Такое решение Европа приняла под давлением Москвы на прошедших в Брюсселе трехсторонних переговорах с участием представителей ЕС, Украины и России.

Четыре дня спустя, 16 сентября, Европарламент и Верховная рада синхронно ратифицировали документ. Однако для его вступления в силу требовалось, чтобы соглашение ратифицировали также парламенты каждой из стран – членов ЕС.

Проблемы с ратификацией возникли в Нидерландах – там вопрос вынесли на референдум, и 6 апреля 2016 года 61 процентов проголосовавших выступил против ассоциации Украины с Евросоюзом. Однако этот референдум был консультативным – обязательными к исполнению его результаты не являлись. В итоге 23 февраля 2017-го Палата представителей, а 30 мая – Сенат Нидерландов ратифицировали документ.

При этом отдельные части соглашения, касающиеся политики, фактически вступили в силу еще 1 сентября 2014-го, а касающиеся экономики – 1 января 2016 года.