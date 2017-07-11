Вторник, 11 июля 2017

Посуточная аренда квартир интересует командированных работников организаций, предпочитающих не проводить время в гостинице. Можно снять квартиру на сутки для того, чтобы отдохнуть от суеты в комфортной обстановке, наслаждаясь отличными условиями проживания.

Очень удобна посуточная аренда в Новосибирске для романтического вечера. Приятная музыка, ужин, доставленный на заказ и уютная обстановка позволит сделать вечер незабываемым.

Немаловажным плюсом квартир, сдаваемых посуточно, является проведение фотосессий. Это отличный способ приятно и с пользой провести время, при этом пополнив фотоальбом отличными фотографиями.

Квартиру посуточно снять очень удобно. Для этого не требуется заключения долгосрочных договоров, а срок аренды может быть любым. Можно оставаться в помещении нужное время.

Недостатки посуточной аренды

Безусловно, преимуществ аренды жилья посуточно много. Но недостатков тоже немало. Так, сегодня немало предложений о сдаче жилья. Но среди арендодателей есть не совсем честные люди. Мошенники ожидают приезжих граждан на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Они предлагают снять квартиру посуточно, но сделать предоплату. Но в действительности арендодатели не являются собственниками жилья, и доверчивые граждане лишаются денег и съемной квартиры.

Но этого легко избежать, если будет составлен договор. При этом у арендодателя необходимо попросить правоустанавливающие документы на недвижимость и паспорт. Как правило, нерадивый арендодатель ретируется.

Кроме того, необходимо тщательно осмотреть помещение до момента оформления договора посуточной аренды жилья. Особое внимание следует обратить на работоспособность бытовых приборов и целостность внешнего вида мебели. При наличии явных изъянов необходимо внести в договор пункт о выявленных повреждениях. Это поможет без проблем вернуть залоговую сумму (страховой депозит).

Риски

Снять квартиру на сутки – просто. Чтобы не было неприятных инцидентов, необходимо обезопасить себя от рисков. Для этого внимательно ознакомиться с текстом, в договоре напечатанным мелким шрифтом. Сегодня можно легко снять квартиру на сутки, так как на собственники размещают свои объекты на специальных сайтах. Там можно ознакомиться с условиями аренды, осмотреть планировку квартиры и фото, получить консультацию.

Предложения собственников или агентств недвижимости необходимо изучать внимательно. Подписывая договор, следует до конца прочитывать текст, задавая вопросы арендодателю.