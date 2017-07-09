Воскресенье, 9 июля 2017

Активист “Новой оппозиции” Юрий Горский, в пятницу отправленный под домашний арест по делу об экстремизме, бежал в Литву. Об этом он сообщил в воскресенье вечером на своей ВК-странице.

Побег, уточнил Горский, был совершен в ночь с 8 на 9 июля. Иных деталей оппозиционер не привел, пообещав сделать это позже.

“Убежден: находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет”, – заметил эмигрант.

Дело против Горского УФСБ по Москве и Подмосковью открыло 3 июля. Оппозиционеру вменили часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. Поводом к преследованию стал лозунг “Баррикады, покрышки, огонь!”, который активист скандировал в мегафон на согласованном “Русском Первомае” в нынешнем году. Горский был организатором шествия.

5 июля оппозиционера задержали у здания Мосгорсуда, где было назначено рассмотрение апелляции на приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину (в итоге слушания отложили на 17-е число). Горского доставили в здание ФСБ в Большом Кисельном переулке, 13/15. Там его допросили и предъявили ему обвинение. После этого активист был задержан на 48 часов до суда о мере пресечения. До утра 7 июля он содержался в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38.

Решение о домашнем аресте Горского вынес Мещанский райсуд Москвы. Такой меры пресечения для обвиняемого добивался следователь, тогда как сам Горский и его адвокат Игорь Элифханов настаивали на освобождении под подписку о невыезде.

Это уже второй побег известного оппозиционного активиста, информация о котором появилась с начала нынешнего месяца. 4 июля выяснилось, что эмигрировал лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев, против которого, по его утверждению, открыли дело об организации экстремистского сообщества. Мальцев пытался выехать в Молдавию через Белоруссию и Украину, однако Госпогранслужба Украины отказалась допустить политика в страну, сославшись на его антиукраинское заявление, сделанное весной 2014 года, в начале российской агрессии против соседней страны. Информация о нынешнем местонахождении Мальцева в открытых источниках не публиковалась.