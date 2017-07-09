Воскресенье, 9 июля 2017

В закон о гражданстве предполагается включить норму, которая регламентирует процедуру “публичного отречения от гражданства Украины” для желающих стать гражданами России. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Норма будет рассмотрена во вторник на заседании комитета Госдумы по законодательству. При этом ее предполагается включить в законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных по “террористическим” и “экстремистским” статьям УК, ко второму чтению документа.

По словам председателя комитета по законодательству единороса Павла Крашенинникова, некоторое число граждан соседней страны хочет вступить в российское гражданство, но не может получить необходимую для этого справку о выходе из гражданства Украины. “Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать”, – заявил единорос. Эту справку, заключил он, и заменит процедура отречения от украинского гражданства.

Идея такой процедуры обсуждается уже несколько недель. Первоначально предполагалось, что достаточно будет внести соответствующие положения в регламент МВД, однако в полицейском ведомстве настаивали на корректировке именно закона. Изменить закон было решено несколько дней назад.

Как говорится в публикации, с идеей исключить справку о выходе из гражданства другой страны из числа документов, необходимых для получения российского гражданства, к Владимиру Путину обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Часть стенограммы беседы появилась на сайте Кремля вечером 5 июля. А уже на другой день спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета нижней палаты поднял этот вопрос.