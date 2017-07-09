Воскресенье, 9 июля 2017

Госпогранслужба Украины задержала российского полковника Валерия Гратова, участника агрессии в Донбассе и Приазовье. О задержании, произведенном еще в начале прошлого месяца, 9 июля сообщил на своей ФБ-странице пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

65-летний Гратов прибыл ночью на украинский КПП на границе с Приднестровьем и предъявил паспорт на имя 63-летнего гражданина Украины Валерия Войтенко, а также отправленную из Приднестровья телеграмму о болезни его матери.

Однако у старшего смены возникли сомнения относительно цели поездки незнакомца. Отмечается, что прибывший путался в своих паспортных данных. Поэтому старший смены вызвал оперативников Госпогранслужбы.

“Войтенко” предложили продемонстрировать содержимое карманов и багаж. Тот неохотно подчинился. На мобильнике у прибывшего оказались фотографии с антиукраинских митингов на востоке страны.

Продолжив осмотр незнакомца, оперативники обнаружили в его куртке потайной карман. В нем находились лист бумаги с именами и телефонами первых лиц Приднестровья, орден “Красная звезда”, смартфон и флэшки. На этих носителях в числе прочего хранились фотографии “Войтенко” с нынешним главой ДНР Александром Захарченко и командирами террористов Арсением Павловым (Моторолой) и Михаилом Толстых (Гиви), снимки с мест боев в Дебальцеве, Донецком аэропорту, Горловке, Снежном, Иловайске, видеозаписи обстрелов украинской территории, агитационные материалы ДНР и ЛНР, служебная документация – как позже выяснилось, за подписью самого Гратова, – методические материалы относительно проведения разведывательно-диверсионных мероприятий.

Как выяснилось далее, Гратов направлялся в Приднестровье по указанию российских спецслужб, чтобы занять пост замминистра госбезопасности региона.

Полковника задержали и передали СБУ.

Является ли Гратова армейским офицером или же сотрудником спецслужбы, в публикации не уточняется.