Воскресенье, 9 июля 2017

Практики изгнания бесов, которые применяются в Русской православной церкви (РПЦ), могут облегчить страдания людей, которым неспособны помочь психиатры. Об этом заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл… По словам патриарха, ему “приходилось нередко слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью”. “Такие люди, не получив исцеления, даже облегчения своего недуга через обращение к врачам, приходят в церковь. И с глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы… И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения”, – сказал патриарх… По словам патриарха, бывавшие на таких богослужениях знают, “какая там страшная обстановка, какая жуткая атмосфера, как себя ведут эти люди, о которых священник молится”. “И очень часто чудо Божие совершается и темные силы отступают”, – отметил патриарх.

ТАСС

Вот родители мотали, мотали ее по всем врачам, а после и повезли к одному специальному человеку. Про него нельзя сказать, что он профессор или врач тибетской медицины. Он просто лекарь-самородок…

Лекарь говорит:

- Вот чего. У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг… А только, говорит, надо на все находить свою причину и ее выбивать поленом. И в этом, говорит, есть моя сила и учение. Я, говорит, дознаюсь до причины и ее искореняю…

Через пару минут он тихонько подходит до нее и как ахнет ее по загривку.

Девчонка как с перепугу завизжит, как забьется.

И, знаете, заговорила.

Говорит и говорит, прямо удержу нету… Хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный… Действительно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая, но говорит как пишет.

Михаил Зощенко. “Медицинский случай”