Воскресенье, 9 июля 2017

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что совместная российско-американская группа по кибербезопасности, создание которой обсуждалось на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, будет сформирована. “То, что президент Путин и я обсуждали (создание. – Ред.) группы по кибербезопасности, не означает, я думаю, что это случится”, – написал президент в своем твиттере.

В субботу Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что на встрече с Трампом была достигнута договоренность о создании совместной российско-американской группы по безопасности в киберпространстве. “Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, в данном случае речь идет о России и США”, – отметил тогда российский лидер.

Вместе с тем Трамп заверил, что перемирие на юго-западе Сирии, согласованное на встрече с Путиным, будет выполняться. “Этого (группы по кибербезопасности. – Ред.) может не быть, но прекращение огня – может, и оно уже достигнуто”, – добавил американский президент. “Прекращение огня в Сирии, похоже, соблюдается. Много жизней может быть спасено. Это благодаря встрече (с Путиным. – Ред.). Хорошо”, – подчеркнул Трамп в другом твите.

Перемирие в Сирии начало действовать в воскресенье в полдень. Стороны конфликта перестали стрелять на территориях мухафазы Деръа, пограничной с Иорданией, и части мухафазы Эль-Кунейтра, остающейся под контролем Сирией (бóльшая часть Эль-Кунейтры – Голанские высоты – находится под управлением Израиля).

Встреча Путина и Трампа прошла 7 июля в кулуарах саммита G20. Помимо ситуации в Сирии и кибербезопасности на ней обсуждались положение на Украине и вопросы борьбы с терроризмом. Трамп также затронул тему вмешательства Москвы в ход последней президентской кампании в США. В ответ Путин попросил предъявить доказательства, подтверждающие такое вмешательство.