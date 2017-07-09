Воскресенье, 9 июля 2017

СКР объявил, что продолжает расследование дела по части 1 статьи 145.1 УК (частичная невыплата зарплаты; до года колонии), открытого по факту задолженности Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий перед своими работниками. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как утверждается, с апреля 2016 по январь 2017 года сумма задолженности превысила 13 миллионов рублей; зарплата не выплачивалась 195 работникам. В деле двое подозреваемых: директор завода и один из его учредителей.

Кроме того, возбуждены два новых дела. Первое квалифицировано по статье 199.2 УК (сокрытие денежных средств либо имущества от взыскания налогов и сборов; до пяти лет колонии). Как утверждается, сумма сокрытых средств составляет около 4 миллионов рублей.

Второе дело открыто по статье 159 кодекса (мошенничество; конкретная часть статьи не уточняется). СКР заявляет, что у завода было похищено также около 4 миллионов рублей.

Все три дела соединены в одно производство. На имущество завода наложен арест.

Сообщение СКР появилось на другой день после прошедшей в Екатеринбурге встречи Владимира Путина с и.о. губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как писал ТАСС, Путин передал чиновнику жалобы жителей региона, поступившие на июньскую прямую линию с главой государства.

В частности, он продемонстрировал письмо с НЗТИ, в котором говорилось о невыплате зарплат. Как говорилось в письме, что директор предприятия заявил, что не будет рассчитываться с работниками, пока к нему не обратится лично Путин.

“Надо понять – если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, – заметил глава государства. – И вы сами на это посмотрите… Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались”.

После беседы с Путиным Куйвашев заявил журналистам, что директора НЗТИ “уже ищут”.