Воскресенье, 9 июля 2017

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов оштрафовал крымскотатарского активиста Биляла Адилова на 10 тысяч рублей по уголовному делу об угрозах детям омоновцев. Об этом сообщает “КрымSOS” со ссылкой на Эдема Семедляева, адвоката активиста.

Адилов был объявлен виновным по части 1 статьи 318 российского УК (угроза насилием в отношении родственников представителей власти), предусматривающей до 200 тысяч рублей штрафа, до пяти лет принудработ или же до пяти лет колонии.

Прокурор в прениях запрашивал для подсудимого штраф 15 тысяч рублей.

Слушания прошли в одно заседание. Разбирательство проводилось в открытом режиме. Поддержать земляка пришли около 20 человек. Также на суд явился по крайней мере один из трех омоновцев, признанных по делу “потерпевшими”.

Адилов вину признал. Как передают “Крым.Реалии”, в начале разбирательства Семедляев последовательно заявил три ходатайства: первое – о закрытии дела в связи с примирением сторон, второе – о прекращении преследования подсудимого по причине деятельного раскаяния, третье – о вынесении приговора в виде штрафа. Все три ходатайства Белоусов отклонил; третье – в связи с протестом прокурора. Тем не менее в дальнейшем прокурор сам потребовал для Адилова штраф.

В деле, рассказал Семедляев, оказалась одна отрицательная характеристика подсудимого, составленная симферопольским ОП “Киевский”. В ней утверждалось, что Адилов, скорее всего, состоит в неких экстремистских организациях. Семедляев ходатайствовал об исключении документа из дела, однако Белоусов отказал. Тем не менее в приговоре он на эту бумагу не сослался.

Адвокат заметил, что доволен результатом процесса. Апелляционную жалобу подавать не предполагается. В то же время Семедляев не исключил, что обжаловать приговор захотят прокуратура или “потерпевшие” омоновцы.

В июне 2016 года судья Белоусов приговорил евромайдановца Андрея Коломийца к 6 годам 8 месяцам строгого режима по сфабрикованному делу о покушении на беркутовцев и хранении марихуаны.

Согласно фабуле дела Адилова, 12 октября 2016 года симферополец во время обыска у его соседа Эмиля Джемаденова, задержанного в тот же день по четвертому делу крымских мусульман, высказывал угрозы в адрес детей омоновцев.

Приговор основывается на видеозаписи, которая тогда же была опубликована в интернете Семедляевым и разошлась в репостах. Местные жители вступили в перепалку с силовиками из-за их крайне грубого поведения во время обысков. В этой перепалке Адилов заявил: “Мои дети злее будут, чем я. Вашим детям будет хана, за то что вы так относитесь к нам”.

29 марта нынешнего года спецназовцы ФСБ в масках задержали Адилова у верховного суда аннексированного Крыма, где в тот момент рассматривались апелляции на продление ареста Джемаденову и другим фигурантам четвертого дела мусульман. Активиста доставили в СКР; там следователь требовал от него признать вину и подписать соглашение о сотрудничестве. Однако активист не поддался давлению и настоял на вызове Семедляева.

Почти два дня после допроса Адилов провел в ИВС. Однако 31 марта ходатайство об аресте активиста было отклонено, и до приговора он находился под подпиской о невыезде.