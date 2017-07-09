Воскресенье, 9 июля 2017

Премьера балета Кирилла Серебренникова “Нуреев” в Большом театре была отложена по личному указанию главы Минкульта Владимира Мединского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник, близкий к министерству. Позже заметка была удалена, однако она по-прежнему доступна в архиве интернет-страниц.

Как утверждалось в сообщении ТАСС, Мединский заявил, будто спектакль пропагандирует “нетрадиционные сексуальные отношения”. “По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными”, – пояснил собеседник агентства. В качестве же декорации постановщик выбрал известную фотографию, на которой Нуреев изображен безо всякой одежды.

В новой версии заметки министр культуры утверждает, что не приказывал театру отложить спектакль, однако одобряет это решение. “”Мы с Владимиром Георгиевичем (Уриным – гендиректором Большого театра. – Ред.) разговаривали, я это решение полностью поддерживаю. Оно взвешенное и правильное”, – сказал чиновник.

Ранее Мединский назвал спектакль Серебренникова “шабашем извращенцев”, сообщает Газета.Ру со ссылкой на источник в театральных кругах.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева заявила, что премьера была перенесена после “долгого разговора” министра культуры с Уриным. Она назвала тон беседы “доброжелательным” и отметила, что “сам министр постановку не видел, но мог интересоваться”.

Казначеева подчеркнула, что “цензура и запреты – не стиль работы министерства”.

Между тем РБК ранее передавал, что Урин расценил сообщение о вмешательстве Мединского как провокацию. “Вдруг возник напряженно-политический контекст вокруг всего этого, – заметил он. – Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка (от Мединского. – Ред.) не было, никаких указаний не давалось”.

О том, что премьерные показы “Нуреева”, намеченные на 11-14 июля, отменяются, стало известно в субботу. Утверждалось, что спектакли переносятся даже не на следующий сезон, а на сезон 2018-2019 годов. Директор Большого тогда объяснял это тем, что план на ближайший сезон уже полностью составлен.

Отмена показов, по словам Урина, была связана с тем, что администрация “немножко не рассчитала масштабы спектакля и время, которое на него необходимо” и для окончательной подготовки постановки нужны дополнительные репетиции. Перенос премьеры согласован с Серебренниковым, заверил директор Большого.

Сам режиссер, однако, тогда заметил: “Это решение театра. Вот так они решили”.

Между тем в понедельник Урин дал специальную пресс-конференцию, на которой объявил, что премьера “Нуреева” состоится уже в следующем сезоне – 4-5 мая 2018 года.

Серебренникова на пресс-конференции не было.

23 мая прошли обыски дома у Серебренникова, а также в возглавляемом им Гоголь-центре и по другим адресам. Как выяснилось, расследуется дело о хищениях в основанной режиссером “Седьмой студии”. Самого Серебренникова сразу после обыска допросили в столичном главке СКР в статусе свидетеля.

Бывшие топ-менеджеры “Седьмой студии” – генпродюсер Алексей Малобродский и главбух Нина Масляева – отправлены в СИЗО. Экс-гендиректор Юрий Итин помещен под домашний арест. Всех троих обвиняют в хищении 200 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на культурные проекты, в том числе на спектакль “Сон в летнюю ночь”, который, по утверждению СКР, не был поставлен. Между на деле постановка уже около пяти лет идет в Гоголь-центре.

24 июня Серебренников назвал подозрения властей безосновательными, – а сложившуюся ситуацию – “нелепой и чудовищной”.

Между тем 15 июня во время прямой линии Владимир Путин на вопрос о деле “Седьмой студии” и обысках у Серебренникова заявил, что “ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет”.