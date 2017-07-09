Воскресенье, 9 июля 2017

Центробанк обратился к правоохранителям в связи с деятельностью банка “Югра”, в котором ранее ввел временную администрацию. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева. “На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами”, – ранее пояснил Поздышев “Ведомостям”.

Между тем в банке отвергли обвинения со стороны регулятора. “Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью”, – заявил президент “Югры” Алексей Нефедов.

Поздышев также добавил, что банк должен будет выплатить клиентам около 170 миллиардов рублей. По его словам, это крупнейший страховой случай за всю историю российского банковского сектора.

За месяц юрлица вывели из “Югры” 45 миллиардов рублей, заявила “Ведомостям” директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко. По данным Орленко, по состоянию на 1 июня на счетах юрлиц в банке хранилось 47 миллиардов рублей, а уже 1 июля – только 2,2 миллиарда.

В понедельник ЦБ ввел в “Югре” временную администрацию и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Такое решение в регуляторе объяснили “неустойчивым финансовым положением” банка и “угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков”.