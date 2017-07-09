Воскресенье, 9 июля 2017

Центробанк ввел временную администрацию в коммерческом банке “Югра”. Об этом сообщается на сайте регулятора. Причинами названы “неустойчивое финансовое положение” этого банка и “угроза интересам его кредиторов и вкладчиков”.

Временная администрация введена на срок полгода. Ее задача – провести финансовое обследование учреждения. Управление банком поручено Агентству по страхованию вкладов.

Одновременно на основании закона о банкротстве введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов “Югры”.

Крах “Югры” стал крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора, сообщают “Ведомости” со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева. По его словам, банк должен будет выплатить клиентам около 170 миллиардов рублей. “На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной”, – добавил Поздышев.

За месяц юрлица вывели из “Югры” 45 миллиардов рублей, заявила газете директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко. По данным Орленко, по состоянию на 1 июня на счетах юрлиц в банке хранилось 47 миллиардов рублей, а уже 1 июля – только 2,2 миллиарда.

Чиновник также заявил, что ЦБ обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью “Югры”.

Как передает РБК, 29 мая стало известно, что Центробанк потребовал от “Югры” создать финансовые резервы в размере свыше 40 миллиардов рублей. Эта сумма почти равна всему капиталу банка. Решением ЦБ были ограничены операции банка с активами, размещение привлеченных средств, действия с ценными бумагами и выдачу кредитов юридическим лицам.

В тот же день президент “Югры” Алексей Нефедов пообещал повысить капитализацию примерно на 500 миллионов долларов (свыше 30 миллиардов рублей по курсу на 10 июля).

6 июня банк сообщил, что 20 миллиардов рублей получила от фирмы Radamant Financial. Она принадлежит Алексею Хотину, который одновременно владеет 52,5 процента акций “Югры”.

Директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов назвал введение временной администрации в “Югре” “знаковым событием, которое демонстрирует продолжение политики ЦБ по закручиванию гаек”. “Это даже некоторое ужесточение политики”, – добавил эксперт.