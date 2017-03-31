Воскресенье, 9 июля 2017

Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников

16.06.2017

Статья

Теперь об этом нужно рассказать

“Вы такой большой, такой сильный, – спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. – Я знаю – когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: “Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос”?” “Наверно, будь я посильней, сказал бы”, – вымолвил Коми.

Владимир Абаринов

09.06.2017

Статья

Президент увяз

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. “Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, – будто бы сказал Трамп. – Он хороший парень”. “Согласен, парень хороший”, – молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.

Владимир Абаринов

18.05.2017

Статья

Любовь под связями

“Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю”, – сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство – 55 процентов – как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.

Владимир Абаринов

31.03.2017

Статья

Прокурор Совесть

С выводом Трампа следует согласиться – Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.

Виталий Портников

19.05.2017

Встрече президентов США и России пресса уделила непропорционально большое внимание. Она проходила не просто “на полях” саммита “двадцатки”, а вне его. Это похоже на Рапалльский договор, заключенный советской Россией и веймарской Германией в апреле 1922 года года в дни работы Генуэзской мирной конференции. Договор, подписанный двумя государствами, оказавшимися в международной изоляции.

Разница лишь в том, что США добровольно отказались от роли мирового лидера, по собственной инициативе противопоставили себя международному сообществу в таких кардинальных вопросах, как свобода торговли, изменение климата и миграция. В то время как Европейский Союз и Япония достигли исторического соглашения о свободной торговле, а два крупнейших торговых партнера Америки, Китай и Мексика, ведут переговоры об аналогичном соглашении, президент США кричит о том, что весь мир грабит Америку, и собирается строить стену на мексиканской границе.

На встрече за закрытыми дверями председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер попытался объяснить Дональду Трампу, что соглашения о свободной торговле – это “не просто купля-продажа”: “Японские компании уже сегодня обеспечивают занятость полумиллиона человек в Европе. По нашей оценке, это соглашение позволит увеличить объем нашего экспорта в Японию на 20 миллиардов евро. Каждый миллиард обеспечивает 14 тысяч рабочих мест, займитесь арифметикой”.

Но президенту США не до арифметики. У него свои, древние представления о международной торговле. Вашингтон готовится повысить тарифы на импорт стали. Этот шаг может спровоцировать торговую войну США с Европой. Юнкер предупредил о готовности ЕС принять контрмеры. По сведениям The New York Times, одной из таких мер может стать повышение пошлины на американское виски, что неизбежно создаст дополнительные проблемы для американского сельского хозяйства.

Россия оказалась в изоляции не по своей воле, а вследствие своих действий – и теперь пытается выдать санкции за “скрытую форму” протекционизма. Эту мысль Владимир Путин пытался внушить немцам в своей недавней статье для газеты Handelsblatt.

В этих условиях встреча Путина и Трампа носила оттенок саммита несправедливо обиженных. У нее не было согласованной повестки дня, и перед президентами не лежало ни единой бумажки. Многие с надеждой восприняли варшавскую речь Трампа, в которой он обвинил Россию в “дестабилизирующих действиях на Украине и в других местах” и в поддержке враждебных США и всей западной цивилизации режимов, тем самым будто бы обозначив рамки предстоящей встречи. Но оказалось, что оратор никак не связывает одно с другим и для него “большая честь” встретиться с президентом дестабилизирующей державы.

“Пояснил ли Трамп произнесенные им в Польше слова?” – спросили журналисты присутствовавшего при разговоре Сергея Лаврова. “Об этом речь не заходила”, – ответил он. “Верьте Лаврову, – призвал журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. – Я не работаю на Тиллерсона”.

Лавров назвал атмосферу встречи “конструктивной”, Тиллерсон – “очень конструктивной”. Лавров сказал, что президенты “движимы национальными интересами своих стран и видят их прежде всего в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии и создавать проблемы на ровном месте”. Тиллерсон – что “мы должны найти способ двигаться вперед”.

Засим начинаются разночтения. Прежде всего они касаются кибервзломов с целью оказать влияние на американский избирательный процесс. Кремлевская пресс-служба накануне гамбургского саммита распространила заявление, в котором обвинения по адресу России названы “клеветническими инсинуациями” – их, мол, “агрессивно раскручивали” демократы, “стремясь дискредитировать избранного президента”. С этим мнением всецело согласен президент США. Про российское вмешательство, заявил он в Варшаве, “точно никто не знает”. Ну а в Гамбурге, по его словам, все только и говорят, что о “позорном” отказе демократов сотрудничать с разведкой и ФБР в расследовании взломов.

“Конечно, президент Трамп также упомянул о том, что в США по-прежнему некоторые круги раздувают тему российского вмешательства в американские выборы, хотя и не могут это доказать, – сообщил журналистам Сергей Лавров. – Президент США Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента России Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. Он сказал, что он принимает эти заявления”.

Рекс Тиллерсон излагает эту часть беседы совершенно иначе: “Президент открыл встречу с президентом Путиным выражением озабоченности американского народа относительно российского вмешательства в выборы 2016 года. Они имели жесткий и продолжительный разговор на эту тему. Президент возвращался к теме российского вмешательства не раз. Президент Путин отрицал подобное вмешательство, как, полагаю, он делал и в прошлом. Но президенты – думаю, правильно, – сосредоточились на том, как нам двигаться вперед. Потому что я не уверен, что мы когда-нибудь достигнем согласия по этому вопросу”.

При этом госсекретарь добавляет, что президент Трамп действует с оглядкой на Конгресс, где сейчас рассматривается законопроект о санкциях против России. Иными словами, Трамп, как уже делал в разговоре с Лавровым, пожаловался Путину: мол, я-то тебе верю, но вот Конгресс…

Итог дискуссии о кибервмешательстве парадоксален, но не более чем вообще вся логика Трампа. “Мы договорились, – рассказал Тиллерсон, – продолжать взаимодействие и дискуссию о том, как заручиться обязательством российского правительства не планировать и не осуществлять такого вмешательства в будущем, в том числе в дела других стран”. Россия говорит, что не вмешивалась, но обещает больше не вмешиваться. “Двигаться вперед” решено при помощи совместной рабочей группы, которая, по словам Тиллерсона, будет зорко следить за тем, что творится в интернете и кто несет за это ответственность. В самом деле, почему бы не поручить мониторинг стороне, подозреваемой во взломах.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал “позорными” заявления Трампа и Тиллерсона о российской киберугрозе. По его мнению, придавать одинаковое значение выводам разведки и заверениям Путина – это “злостное нарушение должностных обязанностей”. А бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что никаких свидетельств вмешательства со стороны кого-либо кроме России не существует, Россия же вмешивалась “агрессивно и эффективно”.

Различие в интерпретациях содержания беседы настолько велико, что журнал Atlantic назвал ее “Расёмон-саммитом”, напоминая о знаменитом фильме Акиры Куросавы, где каждый персонаж излагает свою версию одного и то же события.

Но самое главное – это, конечно, комментарии самих участников встречи. “Рекс и я имели вчера грандиозную встречу с президентом Путиным”, – сообщил Дональд Трамп и разразился целой обоймой твитов. В одном из них говорится: “Я дважды сильно прижал президента Путина насчет российского вмешательства в наши выборы. Он рьяно отрицал это. Свое мнение я уже высказывал…” В другом: “Путин и я обсудили создание закрытого подразделения кибербезопасности, так что предвыборные взломы и многие другие нехорошие вещи будут под контролем…” А еще два – опять-таки о кознях демократов, которые мешали расследованию взломов, потому что, видимо, сами взломали свои серверы.

В комментарии Владимира Путина легко обнаружить некоторое отступление от прежних заявлений. О России в нем сказано в третьем лице, как бы от имени независимого арбитра: “Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединенных Штатов”. Не “не вмешивалась”, а “нет оснований считать, что вмешивалась”. Далее: “Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. Но на самом деле, как он к этому отнесся, вы лучше спросите у него”. И наконец: “Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен”.

Так “принял к сведению” или удовлетворился объяснениями российской стороны, счел вопрос исчерпанным? Похоже, что этого Трамп и сам не знает.