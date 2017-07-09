Воскресенье, 9 июля 2017

Ефрейтор российской армии Виктор Агеев, в конце июня попавший в плен на Луганщине, признал, что на Украину прибыл не по собственной инициативе, а по приказу командования. Такое заявление пленный сделал в опубликованном вечером 9 июня интервью ТСН.

В марте нынешнего года, рассказал Агеев, он подписал с Минобороны контракт и пошел служить в войсковую часть № 65246 в Новочеркасске. Там базируются полк связи и учебный центр российских ВВС.

Уже через четыре дня ефрейтора отправили на Украину. Вместе с ним в соседнюю страну выехал командир разведгруппы 38-летний Александр Щерба (Алекс). Он погиб в том самом бою, в котором Агеева взяли в плен.

Отправка на Украину называется у российских военных “рейсом”. Определенной информации о других “рейсах” помимо своего Агеев не сообщил, однако подтвердил, что они действительно были.

Как утверждается в сюжете ТСН, сначала военные из группы Щербы получали боевой опыт на Украине, а затем их перебрасывали в Сирию. Такая схема называется у россиян “сирийский экспресс”.

На вопрос журналиста, не показалось ли Агееву странным, что его всего лишь через четыре дня после прибытия в часть отправляют на войну, пленный ответил: “Я не углублялся так в это. Деньги платят – и… служба есть служба”.

Между тем, как передает Интерфакс, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) назвали интервью Агеева “фальшивкой” и “нарезкой с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов и фраз”. “Виктор Агеев более года назад проходил военную службу по контракту, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения”, – заявили военные, подчеркнув, что в Луганские действующих российских военнослужащих “не было и нет”.

В ЮВО также утверждают, что командование войсковой части, в которой проходил службу Агеев, якобы находится не в Новочеркасске, а в другом городе и поэтому там не могли заключить с ним контракт. Кроме того, заверяют военные, в российской армии командиры частей не имеют права заключать контракты самостоятельно, а для поступления на службу нужно пройти подготовку, которая длится около месяца.

Агеев попал в плен 24 июня у села Желобок во время боя в составе разведгруппы ЛНР. Как сообщали в украинской 93-й отдельной механизированной бригаде, помимо российского ефрейтора в плен были захвачены еще трое боевиков ЛНР; еще один боевик – снайпер – погиб, так же как и Щерба.

СМИ тогда сообщали, что Агеев служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ГРУ, базирующейся не в Новочеркасске, а в Батайске. Были опубликованы фотографии ефрейтора с символикой ГРУ, а также с оружием в форме без опознавательных знаков. Эти снимки он ранее опубликовал в соцсетях.

Между тем в российском Минобороны заявили, будто Агеев уволился в запас летом 2016 года по окончании срочной службы. В свою очередь, в ЛНР ефрейтора назвали “добровольцем”.

29 июня Светлана Агеева, мать пленного, попросила посодействовать в освобождении сына партию “Яблоко”. На другой день была опубликована аналогичная просьба Агеевой к Владимиру Путину.