Воскресенье, 9 июля 2017

Россияне, желающие посетить Украину, должны будут заранее уведомлять об этом органы власти страны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

“Будет реализована электронная система предварительной регистрации для граждан России при поездках в Украину”, – заявил Турчинов.

12 июня ввести систему электронной регистрации поездок россиян предложил в эфире телеканала ТСН глава МИД Украины Павел Климкин.

Кроме того, в СНБО предложили обязать находящихся в Украине граждан России регистрироваться по месту пребывания и информировать органы власти о своих передвижениях по стране. “И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование, и контроль за пребыванием и передвижением по территории Украины – все это должно произойти согласно единой программе, которая должна быть разработана Кабмином”, – подчеркнул секретарь СНБО.

В пятницу президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, въезжающих в страну, включая сдачу отпечатков пальцев и цифровой фотографии.

“Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом”, – сказал Порошенко. По его словам, эти меры коснутся всех иностранцев, пересекающих границу Украины.

При этом Порошенко пообещал отвести “необходимое количество времени” для введения новых правил, чтобы “добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств”. Турчинов уточнил, что биометрический контроль должен будет начать работать не позднее 1 января 2018 года.

По словам Порошенко, МИД и Госпогранслужба уже подготовили проекты документов для введения биометрического контроля. Президент заверил, что пограничному ведомству выделят необходимые средства, для того чтобы все пункты пропуска были оснащены биометрическим оборудованием.

В феврале 2015 года Украина ужесточила правила въезда для россиян. Они могут попасть в страну только по загранпаспортам, а находиться на территории страны могут не более 90 дней в течение полугода.