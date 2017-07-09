Воскресенье, 9 июля 2017

Премьера балета Кирилла Серебренникова “Нуреев” в Большом театре перенесена на 4-5 мая 2018 года. Как передает “Медуза”, об этом на специальной пресс-конференции сообщил директор театра Владимир Урин.

Вариант выпустить премьеру уже в ближайший вторник, рассказал Урин, также рассматривался, однако “поняли, что (это) невозможно”.

Как передает Интерфакс, директор Большого заверил, что финансовых потерь от переноса премьеры театр не понесет. В то же время он признал: “Репутационные потери есть. Любая отмена – это репутационные потери”.

“Но нам, – заметил Урин, – важно сделать качественный спектакль”.

Серебренникова на пресс-конференции не было.

О том, что премьерные показы “Нуреева”, намеченные на 11-14 июля, отменяются, стало известно в субботу. При этом тогда утверждалось, что спектакли переносятся не на следующий сезон, а на сезон 2018-2019 годов. Урин объяснял это тем, что план на ближайший сезон уже полностью составлен.

Отмена показов, по словам директора Большого, была связана с тем, что администрация “немножко не рассчитала масштабы спектакля и время, которое на него необходимо” и для окончательной подготовки спектакля нужны дополнительные репетиции. Перенос премьеры согласован с Серебренниковым, заверил Урин.

Сам режиссер, однако, тогда заметил: “Это решение театра. Вот так они решили”.

23 мая прошли обыски дома у Серебренникова, а также в возглавляемом им Гоголь-центре и по другим адресам. Как выяснилось, расследуется дело о хищениях в основанной режиссером “Седьмой студии”. Самого Серебренникова сразу после обыска допросили в столичном главке СКР в статусе свидетеля.

Бывшие топ-менеджеры “Седьмой студии” – генпродюсер Алексей Малобродский и главбух Нина Масляева – отправлены в СИЗО. Экс-гендиректор Юрий Итин помещен под домашний арест. Всех троих обвиняют в хищении 200 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на культурные проекты, в том числе на спектакль “Сон в летнюю ночь”, который, по утверждению СКР, не был поставлен. Между на деле постановка уже около пяти лет идет в Гоголь-центре.

24 июня Серебренников назвал подозрения властей безосновательными, – а сложившуюся ситуацию – “нелепой и чудовищной”.

Между тем 15 июня во время прямой линии Владимир Путин на вопрос о деле “Седьмой студии” и обысках у Серебренникова заявил, что “ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет”.