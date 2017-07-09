Воскресенье, 9 июля 2017

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что турбины для теплоэлектростанций, в поставке которых в аннексированный Крым в обход западных санкций обвиняли компанию Siemens, произведены в России. Об этом сообщает Интерфакс.

“В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях”, – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь не стал комментировать заявление Siemens о намерении препятствовать поставкам оборудования компании в Крым. “Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования. Например, она не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами”, – процитировало Reuters заявление представителей технического гиганта 7 июля.

Между тем, как передает агентство, в Siemens заявили, что как минимум две из четырех турбин, отправленных в Крым, попали туда против воли компании. “За последние несколько месяцев наш клиент неоднократно подтверждал в письменном виде, что поставок в Крым не произойдет. Как следствие, Siemens инициирует уголовное преследование ответственных лиц”, – цитирует Reuters заявление представителей концерна.

6 июля агентство сообщило, что две газовые турбины, произведенные Siemens, были доставлены в аннексированный Севастополь. Первоначально четыре турбины, изготовленные под Петербургом на заводе “Сименс – технологии газовых турбин”, предназначались для строящейся на Таманском полуострове в Краснодарском крае электростанции, однако после того, как проект не был реализован, две из них отправили в Крым.

Как отмечалось, Reuters не удалось выяснить, были ли турбины перевезены на аннексированный полуостров с ведома Siemens. “Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля”, – заявил агентству представитель концерна в Мюнхене Вольфрам Трост. При этом в компании отказались ответить, известно ли концерну о нахождении произведенного им оборудования в Крыму, сославшись на коммерческую тайну.

Между тем в конце июня “Ведомости” сообщали, что Siemens с самого начала предназначал турбины для Крыма, а Кубань в контракте указали пунктом назначения, чтобы обмануть германские власти.