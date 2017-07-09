Воскресенье, 9 июля 2017

В Москве в результате пожара в торговом центре “Рио” на Дмитровском шоссе пострадали 14 человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Среди пострадавших один ребенок, заявили в ведомстве. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое, десяти – как средней тяжести. Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.

Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, а дым распространился на 70 тысяч. В спасательном ведомстве пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Для тушения возгорания пришлось применять пожарный поезд.

Около 21:54 мск пожар был потушен, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 17:39. Вскоре людей эвакуировали из торгового центра. Однако еще четыре человека оказались заблокированными в здании. Они закрылись в морозильной камере, и позже спасатели вывели их.