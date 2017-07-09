Воскресенье, 9 июля 2017

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что направила запросы в СКР о судьбе предполагаемых жертв расстрела в Чечне в январе, информацию о котором опубликовала “Новая газета”, и ведомство выясняет, что случилось с этими людьми. Об этом сообщает Интерфакс.

“Если сравнить те фамилии, по которым ко мне обращалась “Новая газета” в марте (по поводу расправ над гомосексуалами.- Ред.), и те, которые перечислены в статье за 9 число, то перечень, за исключением троих, совпадает”, – заявила Москалькова.

6 июля Москалькова сообщила, что СКР не нашел доказательств расправ над гомосексуалами в Чечне, поскольку в списке убитых, предоставленном “Новой газетой”, не было “конкретных данных” об этих людях. По словам обмудсмена, журналисты передали ей только имена и инициалы предполагаемых жертв расправ, всего же речь шла о 24 погибших.

По словам уполномоченной по правам человека, про двух людей из списка расстрелянных в ответах, пришедших из СКР, говорилось, что они “не являются пострадавшими”.

Москалькова отметила, что у остальных предполагаемых жертв расправы известны только фамилия и имя, поэтому по ним требуется дополнительная проверка. “Это требует дополнительных проверочных данных, что и делает следственное управление по Следственному Кавказу”, – сказала обмудсмен, подчеркнув, что держит это дело на контроле.

Ранее в понедельник, как передавал “Дождь”, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле “приняли к сведению” публикацию “Новой” о чеченском расстреле. Песков добавил, что ему “непонятен источник этой информации”, и в Кремле также “приняли к сведению” “опровержение этой информации органами внутренних дел Чечни”.

9 июля “Новая газета” сообщила, что в Чечне в ночь с 25 до 26 января были расстреляны от 27 до 56 человек. По сведениям источников издания, расправа произошла на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном. На казни, писала “Новая”, присутствовали первый замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, командир СОБРа “Терек”, начальник личной охраны Рамзана Кадырова Абузейд Висмурадов (Патриот), командир полка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов, а также начальники ОМВД тех районов, в которых были прописаны убитые. Издание опубликовало данные 27 предполагаемых жертв расправы, это мужчины возрастом от 18 до 32 лет, большинство – жители Шали.