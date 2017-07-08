Суббота, 8 июля 2017

В Москве в ночь на воскресенье в возрасте 87 лет умер художник Илья Глазунов. Об этом сообщает Интерфакс. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как передает РИА “Новости”, соболезнования семье покойного выразил патриарх Кирилл.

Глазунов родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Первая персональная выставка прошла в 1957 году в Москве.

Участие в судьбе Глазунова принимал детский поэт Сергей Михалков. По признанию самого художника, Михалкову он “обязан буквально всем”.

В начале 1960-х Глазунов основал патриотический клуб “Родина”, который, однако, вскоре был ликвидирован. В 1970-е выступил против генплана реконструкции Москвы. Вместе с композитором Вячеславом Овчинниковым организовал среди деятелей культуры сбор подписей под письмом против генплана в политбюро ЦК КПСС. В итоге проект генплана был отозван.

В те же годы написал ряд портретов советских функционеров, в том числе генсека ЦК Леонида Брежнева и главы МВД СССР Николая Щелокова, а также дружественных Советам зарубежных лидеров, среди которых Сальвадор Альенде, Индира Ганди, Урхо Калева Кекконен.

В 1977-м выставка Глазунова, на которой в числе прочих демонстрировалась его дипломная работа “Дороги войны” (1957), была закрыта как “противоречащая советской идеологии”. Саму картину “Дороги войны” уничтожили; в дальнейшем художник написал ее копию.

В 1978-м Глазунов написал огромное полотно “Мистерия XX века”, на котором представил ключевые события столетия. В Перестройку картина вызвала массу споров. В 1988-м появилось еще одно огромное полотно – “Великая Россия”, – посвященная истории и культуре страны за прошедшие 1000 лет.

В Перестройку Глазунов заявил о себе как о монархисте и стороннике сословного общественного деления. Выступал против демократии.

В 1987 году основал в Москве Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и до конца жизни оставался ее ректором.

Получил массу наград как от советских, так и от постсоветских российских властей. Неоднократно встречался с Владимиром Путиным.

В 2012 году Глазунов был доверенным лицом Путина как кандидата в президенты.