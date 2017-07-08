Суббота, 8 июля 2017

В Москве на Манежной площади были задержаны шестеро сторонников Партии националистов, проводивших суточную акцию “ОккупайМанежка” в защиту прав человека, свободы слова и собраний, а также в поддержку активиста “Новой оппозиции” Марка Гальперина, который отправлен под домашний арест по делу об экстремизме. Об этом сообщило ОВД-Инфо.

Сначала задержали Дмитрия Голикова, Степана Склярука и Константина Филина (Филиппова). Позже полицейские схватили Ольгу Романову, Сергея Лямишева и Светлану Ржанникову.

Как написал на своей ФБ-странице пресс-секретарь партии Денис Романов, задержанные доставлены в ОП “Китай-город” и им намереваются вменить статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Подходы к отделу были заблокированы ОМОНом.

Однако, как позже написала на своей ФБ-странице гражданская активистка Ирина Яценко, ближе к вечеру всех шестерых отпустили без оформления протоколов.

Гальперин был отправлен под домашний арест 27 июня. Решение вынес судья Мещанского райсуда Москвы Максим Морозов. Активисту грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет). По некоторым данным, поводом к возбуждению дела стало интервью активиста журналистке “Градус-ТВ” Ольге Сапроновой.

В пятницу под домашний арест по схожему делу поместили лидера “Новой оппозиции” Юрия Горского.

Лидер Партии националистов Дмитрий Демушкин 25 апреля был осужден к двум с половиной годам общего режима по другой “экстремистской” статье УК – 282-й – за публикацию на своей ВК-странице двух изображений. Апелляция на приговор будет рассмотрена в Мосгорсуде 17 июля. Слушания пройдут в закрытом режиме; начало в 14 часов.