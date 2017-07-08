Суббота, 8 июля 2017

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил военных и граждан страны с освобождением города от боевиков “Исламского государства”. Об этом сообщает Reuters.

На улицах Старого города, передает агентство, лежат разлагающиеся трупы джихадистов. Командиры ИГ призывали своих боевиков биться до смерти. Однако, как рассказал пресс-секретарь Вооруженных сил Ирака бригадный генерал Яхъя Расуль, около 30 исламистов были убиты, когда в попытке скрыться от военных переплывали Тигр, разделяющий город на две части.

Также сообщается, что джихадисты, запертые на небольшом участке в городе, посылали террористок-смертниц для совершения самоподрывов в толпах гражданских лиц. Из публикации, однако, не понятно, удалось ли кому-либо из смертниц выполнить задание.

Мосул, население которого с учетом пригородов оценивается примерно в 1 миллион или даже более жителей, был крупнейшим городом, который контролировали исламисты. Бои в черте Мосула продолжались больше восьми месяцев – с 1 ноября 2016 года. Вместе с правительственными войсками Ирака против исламистов сражались шиитское ополчение и армия Иракского Курдистана Пешмерга.

Известно о военных преступлениях боевиков ИГ во время битвы. Так, еще в начале ноября сообщалось, что исламисты взяли в заложники 1600 мирных жителей Мосула и используют их как живой щит во время бомбардировок.

21 июня (мечеть ан-Нури) и ее знаменитый 45-метровый кренящийся минарет аль-Хадба (ар. Горбун), построенные в 1172-1173 годах. Именно в Большой мечети лидер “Исламского государства Ирака и Леванта” Абу Бакр аль-Багдади 4 июля 2014 года объявил свою организацию всемирным халифатом и соответственно переименовал ее в ИГ. С тех пор над аль-Хадбой был вывешен флаг исламистов.

Потери иракской армии в битве за Мосул правительство страны не раскрывает. Однако, по данным Пентагона, спецназ Антитеррористической службы Ирака потерял 40 процентов личного состава.

Целые кварталы города лежат в руинах. Тысячи гражданских лиц за время битвы погибли, около 1 миллиона покинули Мосул и окрестности.

Теперь исламисты в Ираке контролируют лишь небольшие, преимущественно сельские территории в пустыне к западу и югу от города. Население этих районов, однако, составляет десятки тысяч человек.

По прогнозам ООН, восстановление базовой инфраструктуры Мосула обойдется более чем в 1 миллиард долларов.

Как ожидается, после взятия города вновь актуализуются трения между разными иракскими силами, вместе выступавшими против ИГ. Речь идет, во-первых, о территориальных спорах между арабами и курдами, а во-вторых – о религиозных противоречиях между шиитским большинством и суннитским меньшинством.