Четверг, 6 июля 2017

В ходе столкновений с протестующими накануне саммита G20 в Гамбурге пострадали 76 полицейских, пятеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

В частности, у одного из полицейских взорвавшейся поблизости петардой поврежден глаз. Ожог сетчатки получил пилот полицейского вертолета, когда его пытались ослепить лазерной указкой.

Беспорядки вспыхнули почти сразу после начала акции протеста Welcome to Hell, приуроченной к началу саммита. Полиция остановила 12-тысячное шествие, чтобы изолировать около тысячи экстремистов “Черного блока”, объединяющего различные анархистские и левацкие течения. Члены группировки были в масках и одежде черного цвета. При этом ношение закрывающих лицо масок во время демонстраций нарушает закон о массовых мероприятиях.

Это резко обострило ситуацию. Экстремисты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками, петардами и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ. Вскоре после начала столкновений организаторы “Welcome to Hell” сообщили, что акция протеста завершена.

Однако некоторое время спустя обстановка снова накалилась. Демонстранты, согласовавшие с полицией возобновление шествия, вновь атаковали стражей порядка. Хулиганы громили витрины магазинов и автомобили, поджигали велосипеды, мусор и другие предметы.

Лишь к 4 часам утра ситуация нормализовалась. Однако уже к 8 часам утра появились сообщения о том, что противники саммита G20 готовят новую волну протестов и небольшими группами двигаются к центру города. В пятницу они собираются блокировать маршруты движения автомобильных кортежей с участниками встречи “большой двадцатки” и провести крупную акцию в гамбургском порту.

“Я выражаю уважение мирным демонстрантам, они пользуются своим демократическим правом. Те же, кто проявляет агрессию, издеваются над демократией”, – заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, насильственным протестам “нет оправдания”.

Между тем участники саммита продолжают прибывать в Гамбург. Ночью в город прилетел российский президент Владимир Путин. На пятницу запланирована его первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом.