Четверг, 6 июля 2017

Полицейские увезли из Института имени Склифосовского волонтера Александра Туровского, избитого полицейскими при захвате московского штаба Алексея Навального. Об этом сообщает активист Николай Касьян.

“Туровского только что выписали из больницы и везут в ОВД “Замоскворечье”. Оттуда, видимо, в суд”, – написал Касьян.

Сам Туровский сообщил “Новой газете”, что его забрали из больницы после смены врача. “Утром мне повторно сделали томограмму. Врач сказал, что состояние удовлетворительное, и причин держать меня в больнице больше нет”, – рассказал волонтер.

Полицейские при этом всю ночь находились в палате Туровского. “В палате у Саши дежурят три сотрудника полиции. Конченные мрази, оскорбляют и по сути издеваются над больным человеком”, – сообщал Касьян вечером.

Ночью директор института Сергей Петриков заявил, что состояние Туровского удовлетворительное. “Пациент находится в диагностическом отделении НИИ им. Склифосовского под динамическим наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Уже проведен комплекс диагностических мероприятий, и при необходимости они будут продолжены, – сказал Петриков. – Выписка пациента в настоящее время не планируется. Диагноз и подробности его состояния мы не имеем права комментировать”. Директор также исключил какое-либо давление на врачей со стороны правоохранительных органов.

В четверг около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский предвыборный штаб Навального. Дежурившего там Туровского избили.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотокопию рапорта, поданного лейтенантом полиции Михаилом Глуховским в связи с применением силы к Туровскому. В документе говорится, что к волонтеру “были применены боевые приемы самбо”, так как он “оказывал противодействие законным требованиям”. В составленном на Туровского протоколе по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского) отмечается, что он “на требование сотрудников полиции предъявить паспорт ответил решительным отказом” и “мешал проведению следственных действий”.

Туровского доставили в отдел полиции, а затем в Замоскворецкий райсуд. Оттуда его увезли в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция.

Тем не менее полицейские настаивали на выписке Туровского, чтобы доставить в спецприемник и в дальнейшем в суд. Однако врачи категорически отказались сделать это и оставили волонтера в больнице до утра.

Александр Туровский в больнице. Фото Анны Барвашовщй:‏

Полицейские в палате Туровского. Фото опубликовано Николаем Касьяном:

В четверг в Москве в ряде регионов полицейские заблокировали штабы Навального и изъяли оттуда агитационные материалы. В Партии прогресса связывают действия властей с намеченным на 8-9 июля “агитационным субботником”.