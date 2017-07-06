Четверг, 6 июля 2017

С телеканала РБК-ТВ уйдет управляющий директор Эльмар Муртазаев вместе с командой, которую он привел год назад. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на источник в холдинге.

Креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов подтвердил “Медузе”, что планирует покинуть канал после ухода Муртазаева. “У нас была общая стратегия развития канала, и без него продолжать ее реализовывать затруднительно”, сказал Уржанов.

Источник издания также рассказал, что с РБК-ТВ уйдут генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также думает об уходе с РБК-ТВ, рассказал источник.

При этом сам Садреев на вопрос о возможном уходе заявил: “Пока работаем”. Богомолов от комментариев отказался.

Накануне о решении Муртазаева уйти из РБК и открыть собственный бизнес сообщили “Ведомости”. Также стало известно, что с понедельника, 10 июля, в оплачиваемый отпуск до октября уходят руководители отделов РБК-ТВ.

В апреле прошлого года Газета.Ру писала о продать медиахолдинг РБК. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано “на высшем уровне”.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

16 июня Григорий Березкин, основатель группы ЕСН, в которую входит издательский дом “Комсомольская правда” и газета Metro, завершил сделку по покупке медиахолдинга. Бизнесмен приобрел у Прохорова 65 процентов акций РБК и долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывалась. Также не уточнялось, как был урегулирован вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ Прохорова, составлявшим более 200 миллионов долларов.

“Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики, – заявил гендиректор РБК Николай Молибог. – Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере”.

“Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса”, – отметил Березкин.