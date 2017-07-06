Четверг, 6 июля 2017

В этом меняющемся мире у России есть шансы и немного времени (примерно десять лет), для того чтобы стать одним из интеллектуально-технологических центров и, “срезав углы”, сразу оказаться в авангарде инновационной революции… Сегодня в оборонной отрасли трудится около 2 млн человек, а каждое новое рабочее место создает от 2 до 30 мест в смежных отраслях. И скорее всего именно армия и ОПК станут основными драйверами разработки и внедрения инноваций.

Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ, кандидат технических наук

Пора отбросить старый лозунг, отживший лозунг о невмешательстве в технику и стать самим специалистами, знатоками дела, стать самим полными хозяевами хозяйственного дела… Наука, технический опыт, знания – все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть техникой, овладеть наукой производства… Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Иосиф Сталин. “О задачах хозяйственников”. Речь на Первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года