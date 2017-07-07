Пятница, 7 июля 2017

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект о национальной обороне обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение договора 1987 года о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета.

“В течение многих лет Владимир Путин явно игнорирует обязательства России по договору о РСМД. Недавнее развертывание им запрещенных ракет с ядерным оружием представляет собой серьезную угрозу интересам национальной безопасности США. Это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность”, – говорится в заявлении Ройса.

По мнению республиканца, введение ограничит способность России “производить передовые обычные вооружения и затронет государства-спонсоров терроризма, которые их покупают”. При не уточняется, какие именно ограничительные меры предлагает Ройс.

В июле 2014 года президент Барак Обама направил Путину письмо с обвинениями в нарушении договора о РМСД. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили “принять меры” к России, если та продолжит нарушать договор.

14 февраля The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса “земля-земля”. Как утверждалось, развернуты два дивизиона крылатых ракет, один из которых находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а другой в декабре был перемещен с этого полигона на неизвестную базу. В статье заявлялось, что это нарушает советско-американский договор .

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. “Никто официально не обвинял Россию в нарушении (договора о) РСМД”, – подчеркнул чиновник.

23 февраля президент США Дональд Трамп прямр выступил именно с таким обвинением, заявив о своем недовольстве в связи с развертыванием крылатых ракет Россией. Американский лидер заверил, что непременно обсудит вопрос на личной встрече с Путиным. Первая встреча президентов состоялась в эту пятницу. Затрагивался ли на ней вопрос о договоре, не сообщалось.