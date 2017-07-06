Суд отправил Горского под домашний арест на два месяца
Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца лидера “Новой оппозиции”, одного из организаторов Русских маршей Юрия Горского. Об этом сообщает Интерфакс.
“Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Горского меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 сентября”, – говорится в решении суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Горскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), санкция которой составляет до четырех лет колонии. Следователь мотивировал необходимость домашнего ареста тем, что Горский “обвиняется в совершении преступления против основ конституционного строя и основ государственности”. По словам следователя, фигурант имеет возможность покидать территорию России и неоднократно нарушал законодательство, а также привлекался к административной ответственности.
Сам Горский и его адвокат Игорь Элифханов возражали против домашнего ареста. “Считаю подписку о невыезде достаточной мерой для меня”, – сказал обвиняемый.
Во вторник Горского задержали у здания Мосгорсуда, где было назначено рассмотрение апелляции на приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину (в итоге слушания отложили на 17 июля). Горского доставили на допрос в ФСБ, где ему предъявили обвинение. В среду стало известно, что Горский задержан на 48 часов до суда о мере пресечения.
Поводом к возбуждению дела стал лозунг “Баррикады, покрышки, огонь!”, который Горский скандировал в мегафон на согласованном “Русском Первомае” в нынешнем году. Активист был организатором шествия.
По окончании “Русского Первомая” Горский был задержан и доставлен в ОП “Щукино”. На него сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Позже протокол по статье 20.2 был переписан – дело переквалифицировали с части 5 на часть 8 (повторное нарушение), которая, в отличие от части 5, в качестве одной из санкций предусматривает административный арест.
Обвинение по статье 20.2 кодекса полицейские объяснили тем, что Горский согласовал с мэрией Москвы шествие, но не митинг. Между тем колонна демонстрантов во время шествия делала остановки. Эти остановки силовики и объявили митингом.
В ночь на 3 мая судья Хорошевского райсуда Москвы Юлия Дворжанская оштрафовала оппозиционера на 1000 рублей по статье 19.3 и дала ему трое суток ареста по статье 20.2. В знак протеста оппозиционер до истечения срока ареста держал сухую голодовку.