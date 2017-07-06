Четверг, 6 июля 2017

Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца лидера “Новой оппозиции”, одного из организаторов Русских маршей Юрия Горского. Об этом сообщает Интерфакс.

“Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Горского меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 сентября”, – говорится в решении суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Горскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), санкция которой составляет до четырех лет колонии. Следователь мотивировал необходимость домашнего ареста тем, что Горский “обвиняется в совершении преступления против основ конституционного строя и основ государственности”. По словам следователя, фигурант имеет возможность покидать территорию России и неоднократно нарушал законодательство, а также привлекался к административной ответственности.

Сам Горский и его адвокат Игорь Элифханов возражали против домашнего ареста. “Считаю подписку о невыезде достаточной мерой для меня”, – сказал обвиняемый.

Во вторник Горского задержали у здания Мосгорсуда, где было назначено рассмотрение апелляции на приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину (в итоге слушания отложили на 17 июля). Горского доставили на допрос в ФСБ, где ему предъявили обвинение. В среду стало известно, что Горский задержан на 48 часов до суда о мере пресечения.

Поводом к возбуждению дела стал лозунг “Баррикады, покрышки, огонь!”, который Горский скандировал в мегафон на согласованном “Русском Первомае” в нынешнем году. Активист был организатором шествия.

По окончании “Русского Первомая” Горский был задержан и доставлен в ОП “Щукино”. На него сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Позже протокол по статье 20.2 был переписан – дело переквалифицировали с части 5 на часть 8 (повторное нарушение), которая, в отличие от части 5, в качестве одной из санкций предусматривает административный арест.

Обвинение по статье 20.2 кодекса полицейские объяснили тем, что Горский согласовал с мэрией Москвы шествие, но не митинг. Между тем колонна демонстрантов во время шествия делала остановки. Эти остановки силовики и объявили митингом.

В ночь на 3 мая судья Хорошевского райсуда Москвы Юлия Дворжанская оштрафовала оппозиционера на 1000 рублей по статье 19.3 и дала ему трое суток ареста по статье 20.2. В знак протеста оппозиционер до истечения срока ареста держал сухую голодовку.