Пятница, 7 июля 2017

В Гамбурге, где проходит саммит G20, всю ночь продолжались беспорядки. Только к утру субботы в полиции заявили о восстановлении контроля над всеми кварталами города, сообщает “Немецкая волна”.

По последним данным, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 полицейских получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек. Сведений о количестве пострадавших среди протестовавших нет. У них есть свои медики, которые оказывают первую помощь раненым, чтобы сохранить их анонимность.

Экстремисты забрасывали полицейских “коктейлями Молотова” и вынутыми из мостовой камнями. Несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены из рогаток. Участники протестов строили баррикады и поджигали их при приближении полиции.

Стало известно и о случае мародерства в одном из супермаркетов. По оценкам полиции, в разграблении магазина участвовало около 500 человек.

Полиция же применяла дубинки, водометы и перцовый газ. На пике противостояния на улицы вышел полицейский спецназ в тяжелой штурмовой экипировке и с боевым оружием. Однако дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать, и причин применять оружие у полиции не появилось.

В районах протестов были закрыты станции метро и прекращено движение электропоездов на участке железной дороги. К 2:30 ночи движение удалось восстановить.

Пресс-секретарь объединения альтернативных группировок города “Красная флора” осудил насилие со стороны экстремистов. По его словам, протесты и блокада саммита G20 являются обоснованными, но “бессмысленное насилие” абсолютно неприемлемо.

В середине дня в Гамбурге пройдет многотысячная мирная демонстрация, в которой примут участие представители многих партий, профсоюзов, различных религиозных конфессий. Они выступают за толерантность и против насилия.

Беспорядки в Гамбурге начались в четверг, почти сразу после начала акции протеста Welcome to Hell, приуроченной к началу саммита. Полиция остановила 12-тысячное шествие, чтобы изолировать около тысячи экстремистов “Черного блока”, объединяющего различные анархистские и левацкие течения. Это резко обострило ситуацию. Экстремисты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками, петардами и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ. Вскоре после начала столкновений организаторы “Welcome to Hell” сообщили, что акция протеста завершена.

Однако некоторое время спустя обстановка снова накалилась. Демонстранты, согласовавшие с полицией возобновление шествия, вновь атаковали стражей порядка. Хулиганы громили витрины магазинов и автомобили, поджигали велосипеды, мусор и другие предметы.

Лишь к 4 часам утра пятницы ситуация нормализовалась. Однако уже к 8 часам утра появились сообщения о том, что противники саммита G20 готовят новую волну протестов и небольшими группами двигаются к центру города.