Четверг, 6 июля 2017

Судья Солнцевского райсуда Москвы Елена Верещагина признала виновными и амнистировала двоих фигурантов дела о гибели главы компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году при столкновении его самолета со снегоуборочной машиной в аэропорту Внуково: инженера аэропортной службы Владимира Леденева и водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко. Об этом сообщает Интерфакс.

Судья назначила Леденеву три с половиной года лишения свободы, а Мартыненко приговорила к четырем годам. Однако в связи с амнистией они освобождены от наказания. Леденев и Мартыненко не будут иметь судимости.

Осужденные попали под амнистию в связи с 70-летием победы в германо-советской войне.

Кроме Леденева и Мартыненко по делу проходят руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Надежда Архипова и Александр Круглов.

21 октября 2014 года самолет Dassault Falcon 50, на котором летал глава Total, во время взлета врезался в снегоуборочную машину Мартыненко. Вместе с де Маржери погибли все три члена экипажа – также граждане Франции.

По делу о катастрофе были арестованы Мартыненко, Круглов и Леденев. Руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун находились под домашним арестом. Позже еще одной обвиняемой стала диспетчер руления Архипова. Она находилась под подпиской о невыезде. Им всем вменили часть 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности на транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предусматривающую до семи лет колонии. Кроме Мартыненко, своей вины никто не признавал.

В последнем сообщении Генпрокуратуры Кривсун не упоминается. Из этого следует, что обвинения с нее сняты.

Параллельно велось расследование в отношении замдиректора Московского авиаузла Александра Повалия, начальника московского центра автоматизированного управления воздушным движением Госкорпорации по организации воздушного движения Владимира Ужакова, начальника центра ОрВД Внукова Геннадия Ярмуша и сменного директора аэропорта Сергея Косика. Однако обвинений им не было предъявлено, они продолжали работать.

7 сентября 2015 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и вернула на доследование дело о катастрофе во Внукове. При этом у всех обвиняемых истекали установленные судом сроки содержания под стражей или домашнего ареста. Следствие и прокуратура ходатайств по продлению меры пресечения не подавали.

21-23 сентября 2015 года все фигуранты были освобождены в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

В январе 2016 года СКР повторно предъявил обвинения в окончательной редакции фигурантам дела о крушении самолета главы Total.

21 июня прошлого года замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу, и оно ушло на рассмотрение в суд.