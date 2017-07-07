Пятница, 7 июля 2017

Самолет, на котором Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург обогнул входящие в НАТО страны Балтии и Польшу. Об этом свидетельствуют данные сайта FlightRadar24.

Ил-96 с бортовым номером RA-96022 сделал крюк в 500 км над Балтийским морем через воздушное пространство нейтральных Финляндии и Швеции. Именно на этом самолете российский президент прибыл в Гамбург. Отмечается, что до этого Путин неоднократно пролетал над территориями восточных государств НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать изменение маршрута. “Я оставляю без комментариев вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, они напрямую касаются безопасности. Безопасность президента осуществляется на должном уровне, и предпринимаются все меры, которые считаются целесообразными”, – сказал Песков.

При этом, по словам Пескова, происходящие в Гамбурге беспорядки никак не повлияли на уровень мер безопасности, так как они “и так достаточно повышенные”.

В кулуарах саммита в Гамбурге Путин впервые лично встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча вместо запланированных 35 минут продолжалась более двух часов.

Из-за этого Путин на полтора часа опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С ним российский президент обсудил сотрудничество на Курильских островах “для укрепления доверия между Москвой и Токио в целях заключения мирного договора”.

С турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин провел переговоры о реализации проекта “Турецкий поток” и строительства АЭС “Аккую”, а также о сирийском урегулировании. Путин также встретился с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином.

В субботу за рабочим завтраком канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и Путин обсудили соблюдение перемирия на востоке Украины. “Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии”, – заявил после встречи Макрон. “Президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию Российской Федерации, – отметил Песков. – Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в “нормандском” формате”.