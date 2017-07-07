Пятница, 7 июля 2017

Большой театр переносит премьеру балета “Нуреев” в постановке Кирилла Серебренникова с 11 июля на сезон . 2018-2019 годов Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра.

Руководство театра “немножко не рассчитало масштабы спектакля и время, которое на него необходимо”, пояснил директор Большого Владимир Урин. Для его окончательной подготовки требуются дополнительные репетиции. “Большой театр не имеет права, не закончив, не завершив спектакль, выходить на зрителя”, – сказал Урин. Решение о переносе премьеры принято совместно с Серебренниковым, отметил он.

По словам Урина, премьера “Нуреева” переносится на сезон 2018/2019 годов, поскольку план на следующий сезон уже полностью сформирован. “Тем не менее, для нас абсолютно очевидно, что это очень важная для нас работа, принципиальная работа, новая работа, и мы обязательно ее осуществим”, – заявил директор Большого театра.

Сам Серебренников заявил: “Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили”.

Планировалось, что премьерные показы “Нуреева” пройдут с 11 по 14 июля. Серебренников выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа балета, который посвящен судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Над постановкой также работали работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. В 2015 году в том же составе они поставили в Большом театре балет “Герой нашего времени”.

По замыслу авторов спектакля, их произведение должно было объединить элементы балета, музыкального театра с пением и драматического театра. Как рассказал “Ведомостям” один из сотрудников театра, в спектакле немало словесного текста, в котором звучит специфичная для Нуреева брань на английском языке. Имеются танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна.

23 мая по делу о хищениях в основанной Серебренниковым “Седьмой студии” прошли обыски в квартире режиссера, возглавляемом им Гоголь-центре и по другим адресам. Позже в тот же день Серебренникова допросили в столичном главке СКР в качестве свидетеля.

Бывшие руководители “Седьмой студии”, генпродюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева, отправлены в СИЗО. Экс-гендиректор Юрий Итин помещен под домашний арест. Всех троих обвиняют в хищении 200 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на культурные проекты, в том числе на спектакль “Сон в летнюю ночь”, который по версии следствия не был поставлен. Между тем постановка была осуществлена, спектакль получил ряд театральных премий и до сих пор идет в Гоголь-центре.

24 июня в интервью газете “Комсомольская правда” Серебренников назвал подозрения силовиков безосновательными, а сложившуюся ситуацию – “нелепой и чудовищной”. Режиссер отметил, что из-за нее “в опасности оказалось большое количество честных и профессиональных людей, которые “работают совсем не в такой “денежной” сфере, как об этом сейчас некоторые думают”.

“Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский”, – сказал Серебренников.

Между тем 15 июня во время прямой линии Владимир Путин на вопрос о деле “Седьмой студии” и обысках у Серебенникова заявил, что “ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет”.