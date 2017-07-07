Пятница, 7 июля 2017

…главная проблема Бунина была в том, что он совершенно не увидел этой изнанки революции, не увидел ее творческого начала. И он не мог его увидеть, я боюсь. Поэтому “Окаянные дни” – книга очень эффектная, но однобокая. Блок увидел и понял больше – именно за это его так, скажем, Бунин ненавидел. Просто потому что он не видел вот этого метафизического дна, этой второй подкладки, этой второй реальности революции. Этого он не видел. Не увидел ее музыкального смысла… Бунин отнесся к революции как прозаик, ничего не поделаешь. Блок увидел стихию… да и вообще русская революция была все-таки каким-то откровением после многих лет болота, бездарности, министерской чехарды, это было время эстетического прорыва… Вот Бунин этого прорыва не увидел совершенно… Бунин, к сожалению, был для этого слишком безнадежно зашорен, его позиция… это позиция человека старого, безнадежно архаичного… он был человеком метафизически безнадежно глухим… Я думаю, что он много не понял, вот даже не столько творческую, сколько авангардную природу этой революции… Это тоже род эстетической глухоты.

Дмитрий Быков, поэт, прозаик и критик

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью… Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу – и оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый…

“Блок слышит Россию и революцию как ветер…” О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем…

Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык…

И дальше:

“Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев – убитых свыше ста, магазины разграблены…”

“В Жмеринке идет еврейский погром, как и был, погром в Знаменке…”

Это называется, по Блокам, “народ объят музыкой революции – слушайте, слушайте музыку революции!”

Иван Бунин. “Окаянные дни”