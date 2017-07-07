Пятница, 7 июля 2017

По всей стране волонтеры предвыборных штабов Алексея навального проводят “агитационный субботник”. Во многих городах акции сопровождаются задержаниями, сообщает “ОВД-Инфо”.

“Похоже, что все силовики Москвы перешли на режим перехвата мирных волонтеров с листовками и шарами “Навальный-20!8″. 30 задержаний уже”, – написал активист Виталий Серуканов.

Особое раздражение силовиков вызывают именно большие надувные шары красного цвета. “Замечательные шары. Людям нравится, полицию бесят”, – отмечает глава московского штаба Николай Ляскин.

К вечеру Ляскин сообщил, что задержано более 50 волонтеров. “52 задержанных было, когда я последний раз получал информацию. Людей уже начали выпускать, это хорошо. Некоторых выпускают без составления протокола, на некоторых составляют протокол по 20.2 (статья КоАП о нарушении правил проведения митингов. – Ред.)”, – сказал он Интерфаксу.

В Екатеринбурге полицейские “для дачи объяснений” задержали юриста местного штаба Навального, а потом и еще несколько волонтеров. У них изъяли листовки и отвезли в отдел полиции. Однако позже всех отпустили, не взяв объяснительных.

В Новороссийске за раздачу агитационных материалов задержан волонтер Даниил Гоголев. Перед задержанием на него напал неизвестный. Он стал вырывать у активиста листовки и угрожать.

В Краснодаре за раздачу листовок задержан волонтер местного штаба. По его словам, в задержании участвовало два десятка полицейских.

“После агитационного велозаезда полиция подошла к волонтерам Навального и начала проверку ведосипедов на угон”, – сообщается в твиттере штаба в Уфе.

В субботу утром в Иркутске в помещение регионального штаба Навального пришли полицейские и изъяли агитационные материалы. Днем были задержаны четверо волонтеров. Им вменяют статью 5.10 КоАП (агитация вне агитационного периода).

В Тюмени полиция задержала координатора местного штаба и еще четверых волонтеров. В Ижевске полиция останавливает машины с активистами, ссылаясь на операцию “Анаконда”. Двое человек задержаны.

В Гатчине Ленинградской области на месте заранее согласованного пикета, где волонтеры собирались установить агитационный куб, проводились “работы по благоустройству” и стоял трактор с садовым инструментом. На активистов напали. “Подбежали два молодых человека, хотели украсть агитационные материалы. Ребята пытались оказать сопротивление, за что получили лопатой по голове. Их увезли на скорой. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице, у обоих сотрясение мозга, у одного из них травма ноги”, – сообщается на странице регионального штаба. По словам волонтеров, на них напали спортсмены из городского физкультурно-оздоровительного комплекса “Арена”. Им руководит депутат от “Единый России” Александр Русских.

Накануне Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста, назначенного ему за призыв провести акцию 12 июня.”Если кратко: я очень доволен. Штаб отлично работает и без моего участия. Всего лишь четыре месяца антикоррупционной кампании пробили огромную брешь в стене цензуры. Региональный охват протестных акций небывалый. Кремль сходит с ума и пытается остановить нас уже чисто методами полицейского беспредела – остальное не работает. А у нас как раз все работает. Мы убеждаем и переубеждаем людей. Будем работать еще активнее. А все трудности преодолеем”, – написал Навальный после освобождения.

Накануне “агитационного субботника” полиция блокировала штабы Навального и изымала агитационные материалы. В четверг около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский штаб. Дежурившего там Александра Туровского избили. Днем в четверг его госпитализировали в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция. Однако утром в пятницу волонтера выписали. Туровского увезли в отдел полиции, а затем в суд. Судья Замоскворецкого райсуда Елена Аверченко оштрафовала его на 500 рублей по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).

Со среды обыски прошли в штабах Навального в Новосибирске, Астрахани, Вологде, Екатеринбурге, Казани. В Саратове, Самаре, Уфе, Туле и других городах волонтеры не могли получить уже доставленные тиражи агитационной газеты в логистических компаниях.