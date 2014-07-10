Суббота, 8 июля 2017

Mobile Forex – это приложение, устанавливающееся на мобильный телефон для торговли на рынке Форекс. Оно пишется на языке программирования java и состоит из типов файлов. Одним из них является ярлык программы, который содержит список основных параметров для корректного функционирования программы, вторым – программный продукт.

Имея первый файл является ссылкой для загрузки основного файла. Мобильный Форекс на телефон не требует установки, самым главным является наличие двух компонентов, описанных выше. Данная программа направлена на осуществления контроля за состояния счета и организации работы с ним.

Мобильный Форекс с айфона предназначен для совершения сделок в режиме онлайн, а также выставления отложенных ордеров. Он позволяет производить контроль открытых позиций и просмотр истории сделок. В его возможности включена возможность осуществления базового анализа рынке на основе графиков и применение индикаторов.

Мобильный Форекс на телефон позволяет производить чтение новостей и выставление заявок на снятие или пополнение денежных средств. С помощью этой программы можно участвовать в проводящихся конкурсах и получать призы в виде хорошей суммы денег или других бонусов. Только учтите, что не любой мобильный телефон подходит для работы с Форекс.

Обязательным требованием является наличие доступа к Интернету и некоторого объема свободной памяти. Также не стоит упускать возможности установки программ. При отсутствии последнего имеется выход. Существует возможность загрузки рынка Форекс на мобильный телефон через окно браузера . Обновление котировок производится каждый пять минут.

Это значительно облегчает работу трейдера вдали от персонального компьютера или отсутствия возможности доступа к нему. Раньше мобильный телефон и Форекс были несовместимыми понятиями. Благодаря быстро шагающему научному прогрессу и усовершенствованию программ, появилась возможность их соединения воедино для обеспечения удобной работы трейдера.