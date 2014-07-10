Четверг, 6 июля 2017

Диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального университета подтвердил докторскую степень министра культуры Владимира Мединского, сообщает Интерфакс. За это решение проголосовали 19 членов совета, трое воздержались, голосов против не было.

“Признать необоснованными утверждения заявителей и согласиться с присвоением Мединскому Владимиру Ростиславовичу ученой степени доктора исторических наук”, – говорится в заключении диссовета.

Совет не нашел формальных нарушений в процедуре получения Мединским степени доктора исторических наук, а также подтвердил научную ценность его диссертации. Тем не менее в заключении отмечены “некоторые неточности, которые, несомненно, содержатся в работе” министра.

Перед заседанием представитель БелГУ по связям с общественностью Вероника Смирнова сообщила, что комиссия диссовета не нашла оснований считать диссертацию Мединского ненаучной, заседание диссовета. “В заключении сказано, что отдельные элементы идеологической тенденциозности, в определенной степени присутствующие в диссертации, в целом не подменяют собой ее научности и соответствия установленным квалификационным требованиям”, – сказала Смирнова.

В ходе дискуссии большинство выступавших отметили высокий научный уровень диссертации Мединского. “Не наше дело обсуждать, как он написал свои десять научных работ и диссертацию. Он великий человек. Не был бы он тем, кто есть, никто б его не обсуждал”, – заявил один из членов совета.

При этом профессор БелГУ Наталья Бросова сочла ряд выводов, сделанных в работе, “несколько поверхностными и необъективными”. По ее мнению, “автор не освоил научную терминологию, и его диссертация воспринимается как познавательное, занимательное чтение, но не более того”. При этом Бросова сказала, что не будет голосовать против, воздержится.

“Я изначально прогнозировал, что белгородский диссовет с вероятностью 80% вынесет решение в пользу министра — просто потому, что сам выбор БелГУ вряд ли был бы санкционирован руководством ВАК, если бы оно не было уверено в благоприятном для Мединского результате”, – заявил член “Диссернета”, один из инициаторов заявления о лишении министра степени Иван Бабицкий. Он рассчитывает на то, что вышестоящие инстанции могут пересмотреть решение белгородских историков. “Тянуть будут долго, но, думаю, что, в конце концов его лишат ученой степени”, – сказал Бабицкий.

Теперь решение диссовета будет направлено в экспертный совет ВАК по истории, который может утвердить его или вынести собственное решение.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником “Диссернета” Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.

21 апреля стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал.