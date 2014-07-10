Четверг, 6 июля 2017

Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего политзека Ильдара Дадина по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), сообщает Интерфакс. Он проводил одиночный пикет у здания управления ФСБ по Москве.

По словам адвоката Заборошенко, в протоколе сотрудники полиции ссылаются “на указ президента о запрете любых публичных мероприятий на территории РФ до 12 июля в связи с проведением Кубка конфедераций по футболу”.

Сам Дадин заявил в суде, что не признает свою вину и участвует в акциях принципиально. “Считаю, что ограничение моего участия в одиночном пикете указом президента, противоречит 31 статье Конституции”, – сказал активист.

В среду у здания ФСБ в Большом Кисельном переулке Дадина задержали, когда он проводил одиночный пикет в защиту лидера “Новой оппозиции” Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Дадина привезли в ОП “Мещанский”, где после оформления протокола оставили на ночь. В четверг суд по ходатайству стороны защиты перенес заседание на один день.

Между тем в пятницу коллегия Верховного суда признала законным порядок проведения публичных мероприятий на территориях, где введены усиленные меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РАПСИ.

В иске юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев требовал признать недействительным пункт 11 указа от 9 мая, который запрещает проводить митинги в городах, где проходят футбольные матчи, без согласования в ФСБ и МВД. Истец доказывал, что пункт вводит новую норму, которой нет в законе о митингах — следовательно, президент вышел за границы своей компетенции в ограничении конституционного права граждан на митинги и шествия.

“Указ в оспариваемой части существенно усложнил согласование митингов, поменяв предусмотренный законом уведомительный характер проведения публичных мероприятий на разрешительный”, – заявил Помазуев.

Представители президента ответили в суде, что президент вправе ограничивать порядок согласования акций. Представитель Генпрокуратуры добавил, что президент имеет право вводить усиленные меры безопасности.