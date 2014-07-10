Четверг, 6 июля 2017

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за нападения провокаторов на двух журналисток дагестанского интернет-издания “Черновик” на акции 12 июня в Махачкале. В их действиях не нашли состава преступления, сообщает газета.

Проверка из-за нападения на журналисток проводилась в отделе полиции “Советский” Махачкалы. Действия нападавших правоохранители квалифицировали по статье 330 УК (самоуправство).

При этом проверка велась только по заявлению журналистки Саиды Вагабовой. Аналогичное заявление ее коллеги Барият Идрисовой правоохранители по неизвестной причине расценили как показания свидетеля.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру, надзорное ведомство должно проверить, правомерно ли вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

12 июня группа молодых людей напала на журналистов, пришедших освещать антикоррупционную акцию в “Махачкале. Как сообщал “Кавказский узел”, у Вагабовой выбили из рук телефон, он упал на землю, а у Идрисовой мобильник выхватили из рук.

Журналистки в тот же день пожаловались в полицию.

Позже изданию по фотографиям в соцсетях удалось установить личности нападавших. Как выяснилось, это были братья Карим и Камиль Касумовы, Гаирбек Ахмедов и сотрудник Кировской райадминистрации города Сурхай Магомедов. По сведениям газеты, все провокаторы – уроженцы Тляратинского района Дагестана и входят в ближайшее окружение родственников главы региона Рамазана Абдулатипова.