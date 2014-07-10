Четверг, 6 июля 2017

Вильнюсский окружной суд приговорил к десяти годам лишения свободы за шпионаж россиянина Николая Филипченко. Об этом сообщает Baltic News Servive.

Филипченко обвиняли в том, что он по заданию российского ФСБ по поддельным документам нелегально проник в Литву, и вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента государственной безопасности страны. Он хотел, чтобы сотрудники спецслужбы установили прослушивающие устройства в кабинете президента Литвы Дали Грибаускайте и в ее резиденции.

Сам Филипченко отказался признать вину и не стал давать показания в суде.

Как писал DELFI, прокуратура требовала посадить на Филипченко десять с половиной лет.

Россиянина задержали 29 апреля 2015 года, с этого времени он находится в Лукишском следственном изоляторе.

Спецслужбы стран Балтии регулярно выявляют российских шпионов. В феврале Шяуляйский окружной суд признал виновными в шпионаже бывшего офицера вооруженных сил Литвы Сергея Пусина. Бывший офицер авиабазы ВВС Литвы приговорен к пяти годам лишения свободы.

Суд установил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о вооруженных силах Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Кроме того, российская разведка получила копии документов Минобороны Литвы и личных дел некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом “секретно” и составляла служебную тайну.

24 марта в Латвии прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в сотруднику ГАО “Латвийские железные дороги” Александру Красноперову. По версии следствия, Красноперов “по поручению России регулярно, систематически и целенаправленно занимался на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России.

12 июня суд города Елгавы начал рассматривать дело Красноперова.