Четверг, 6 июля 2017

Александр Туровский в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко оштрафовала на 500 рублей волонтера Александра Туровского, избитого полицейскими при захвате московского штаба Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Туровский признан виновным по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).

Туровского защищали адвокаты Владимир Воронин, Андрей Скрипченко и Валерия Аршинова. Защита подала ходатайство о прекращении административного дела. Адвокаты сослались на поданное в СКР заявление о превышении полномочий силовиками. “Пока не будет проведена доследственная проверка, рассмотрение данного административного дела по существу невозможно”, – отметил защитник.

Кроме того, защита просила приобщить к делу медицинские документы Туровского и провести судебно-медицинскую экспертизу. Также адвокаты требовали вызвать свидетелями еще двоих полицейских, участвовавших в задержании Туровского. Все ходатайства судья отклонила.

В четверг около 6 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский предвыборный штаб Навального. Дежурившего там Туровского избили.

Видео Юрия Тимофеева:

Показания в суде дал лейтенант полиции Михаил Глуховский, который в четверг написал рапорт о “применении силы” к волонтеру. По словам полицейского, когда он и его коллеги вошли в комнату, Туровский сел и стал засовывать руки под одеяло. Силовики восприняли это как угрозу – они подумали, что там может быть оружие. После этого Глуховский заломил руку волонтеру. Полицейский отрицал, что наносил Туровскому удары.

Сам Туровский заявил, что полицейские ворвались в комнату, что-то крикнули и сразу начали его бить по голове. Он только закрывал голову и не пытался сопротивляться. После избиения его оставили лежать на полу еще на несколько минут. Затем Туровского посадили в автомобиль и только там спросили, где его паспорт. Документы волонтера лежали в рюкзаке, который остался в штабе. Полицейские принесли в машину вещи, а затем пытались взломать телефон Туровского. Затем его привезли в отдел полиции, где он провел около пяти часов.

Александр Туровский рассказывает, как нацгвардейцы ворвались в штаб и избили его pic.twitter.com/Y0bMjLXwjj

— апатия в апатитах (@eskovoroda) 7 июля 2017 г.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотокопию рапорта, поданного Глуховским. В документе говорится, что к волонтеру “были применены боевые приемы самбо”, так как он “оказывал противодействие законным требованиям”. В составленном на Туровского протоколе по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского) отмечается, что он “на требование сотрудников полиции предъявить паспорт ответил решительным отказом” и “мешал проведению следственных действий”.

Туровского доставили в отдел полиции, а затем в Замоскворецкий райсуд. Оттуда его увезли в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция.

Полицейские настаивали на выписке Туровского, чтобы доставить в спецприемник и в дальнейшем в суд. Однако врачи категорически отказались сделать это и оставили волонтера в больнице до утра. Полицейские ночью находились в палате Туровского, мешая ему спать. Они вышли только после его настойчивых просьб.

Утром в пятницу Туровского выписали после смены врача. “Утром мне повторно сделали томограмму. Врач сказал, что состояние удовлетворительное и причин держать меня в больнице больше нет”, – рассказал волонтер.

Туровского отвезли в отдел полиции, а затем доставили в суд.