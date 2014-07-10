Четверг, 6 июля 2017

Подконтрольный России Бахчисарайский райсуд Крыма оштрафовал на 150 тысяч рублей крымскотатарского активиста Эмиля Белялова, который год назад участвовал в акции против обысков по третьему делу “Хизб ут-тахрир” в Бахчисарае. Об этом сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на активиста Сервера Мустафаева.

Белялова признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП России (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий). Он получил минимально возможный штраф – санкция за это правонарушение составляет от 150 до 300 тысяч рублей штрафа.

Мустафаев не уточняет, по каким именно событиям на активиста был составлен административный протокол.

“Когда в суде просматривали видеоматериалы, произошел казус. Дело в том, что Эмиль и Эмин – это два брата-близнеца. И у них есть еще третий брат. Он старше их, но очень похож. На видеоматериалах так получилось, что следователь не знал, кто есть кто. Но как-то из этой толпы было определено, что эти люди там есть. Но все равно суд постановил, как второе нарушение по одной и той же статье, присудить 150 тысяч рублей штрафа”, – сообщил Мустафаев.

По словам активиста, в пятницу должен был состояться суд и по делу Эмина Белялова, однако его по неизвестной причине не стали рассматривать.

Протоколы на братьев Эмиля и Эмина Беляловых российские полицейские составили в четверг.

12 мая 2016 года братья Беляловы участвовали в акции протеста у кафе “Салачик” в Бахчисарае против обысков по третьему делу “Хизб ут-тахрир”. В тот день в городе силовики после обысков задержали четверых: бизнесмена Энвера Мамутова, повара Ремзи Меметова, стоматолога Зеври Абсеитова и строителя Рустема Абильтарова. Согласно фабуле дела, первый из названных фигурантов основал в Бахчисарае ячейку “Хизб ут-тахрир”, а остальные были ее членами. Мамутову грозит срок вплоть до пожизненного по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), трем другим политзекам – от 5 до 10 лет колонии по части 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации).