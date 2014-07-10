Четверг, 6 июля 2017

Мне кажется, дело здесь не в синоптиках – они, скорее, все предсказывают правильно, поэтому наказывать их не за что. Я согласна со специалистами, которые говорят, что здесь без климатического оружия не обошлось. Известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы. Делается это для подрыва экономики. Отсюда у нас несвойственные нашему климату ураганы, торнадо, град с куриное яйцо, снег в июне, ливни один за другим, затяжная жара, пожары и т.д.

Екатерина Лахова, член Совета Федерации

Гингема… опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево.

- Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! Опрокидывай дома, поднимай на воздух! Сусака, масака, лэма, рэма, гэма!..

Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом, и небо омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер…

- Круши, рви, ломай! – дико вопила колдунья. – Сусака, масака, буридо, фуридо!..

И вихрь завывал все сильней и сильней, сверкали молнии, оглушительно гремел гром.

Александр Волков. “Волшебник Изумрудного города”