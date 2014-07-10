Среда, 5 июля 2017

В аннексированный Крым вопреки санкциям Евросоюза доставлены газовые турбины производства германского концерна Siemens. Об этом в среду сообщило Reuters.

В марте нынешнего года концерн объявил, что на расположенном под Петербургом заводе “Сименс – технологии газовых турбин”, который является совместным предприятием германской фирмы и компании “Силовые машины” миллиардера Алексея Мордашова, изготовлены четыре турбины для поставки по контракту с “Технопромэкспортом” – дочерней фирмой “Ростеха” – на электростанцию, строящуюся на Таманском полуострове в Краснодарском крае. На Краснодарский край санкции ЕС не распространяются.

Однако теперь выяснилось, что проект на Кубани реализован не был и “Технопромэкспорт” готовится объявить новый конкурс на постройку там электростанции. Две же из четырех турбин Siemens доставлены морем с Таманского полуострова в аннексированный Севастополь.

Как отмечается в публикации, Reuters не сумело выяснить, были ли турбины перевезены в Крым с ведома Siemens. Однако германскую компанию могут обвинить в том, что она не приняла достаточных мер для предотвращения поставки турбин на захваченный полуостров.

“Прямой экспорт оборудования в Крым европейским компаниям запрещен, но не до конца понятно, как будет расцениваться поставка оборудования сторонними фирмами без уведомления производителя”, – указывает агентство.

Представитель концерна в Мюнхене Вольфрам Трост заверил Reuters: “Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля”. Однако он отказался уточнить, известно ли компании, что ее оборудование находится в Крыму, и будет ли Siemens участвовать в монтаже техники. Трост сослался на то, что это коммерческая тайна.

Московский офис Siemens, так же как Минэнергетики и “Технопромэкспорт”, отказались от всяких комментариев.

Между тем на прошлой неделе “Ведомости” передавали, что Siemens с самого начала предназначал турбины для Крыма, а Кубань в контракте указали пунктом назначения, чтобы обмануть германские власти.