Четверг, 6 июля 2017

На шахте “Заполярная” в Норильске на глубине 490 метров произошел взрыв, сообщает пресс-служба компании “Норникель”. Четверо горняков погибли, есть раненые.

При ведении горно-проходческих работ шахтостроителями “Заполярной строительной компании” произошел взрыв метана. “На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы, – говорится в сообщении. – Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей”.

До этого в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что после аварии на шахте были эвакуированы 135 человек. С пятерыми горняками связь отсутствовала.

На шахте “Заполярная” ведется добыча сульфидных медно-никелевых руд месторождения “Норильск-1″.

25 февраля прошлого года на шахте “Северная” в Воркуте произошел взрыв метана. В это время в забое находились 110 человек. Наверх подняли 80 выживших шахтеров, в том числе раненых, и четверых погибших. Поиски оставшихся 26 горняков осложнились тем, что вскоре после первого взрыва произошел второй и он привел к новым обвалам породы.

В ночь на 28 февраля 2016 года в шахте произошел третий взрыв, жертвами которого стали один шахтер и пять горноспасателей, которые разыскивали пропавших 26 горняков. После этого взрыва были приостановлены как спасательные работы, так и добыча породы. Глава МЧС Владимир Пучков дал понять, что нет никакой вероятности, что кто-то из оставшихся в забое шахтеров выжил. Вскоре технический совет “Воркутаугля” объявил горняков, оставшихся в забое, погибшими.

4 марта 2016 года Воркутинский горсуд официально признал 26 оставшихся в шахте горняков погибшими. После этого шахту затопили, чтобы локализовать и погасить пожар, начавшийся там после взрывов. Отмечалось, что это решение согласовано с правительственной комиссией по ликвидации последствий катастрофы и что о нем уведомлены воркутинские профсоюзы горняков.