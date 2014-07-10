Четверг, 6 июля 2017

Президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп на первой личной встрече в Гамбурге договорились о перемирии на юго-западе Сирии. Переговоры продолжались больше двух часов. Об этом сообщает CNN.

Стороны сирийского конфликта должны будут прекратить огонь в полдень 9 июля по времени Дамаска. При этом новые договоренности не связаны с созданием зон деэскалации.

Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, на переговорах речь также шла о вмешательстве России в американские президентские выборы. “Трамп поднял вопрос о вмешательстве в выборы, Путин отрицал роль (России. – Ред.)”, – сказал Тиллерсон. По словам госсекретаря, представитель России на переговорах просили “улик и доказательств” российского вмешательства. Американская сторона таких доказательств предоставлять не стала. По мнению Тиллерсона, такой вопрос более уместно было бы адресовать разведке.

Трамп назвал встречу с Путиным “честью” для себя. По словам Трампа, переговоры с российским лидером шли “очень хорошо”. “У нас были очень, очень хорошие переговоры. Мы разговариваем сейчас и обязательно будем это продолжать. Мы добьемся больших изменений к лучшему для России, для Соединенных Штатов и для всех, кто в этом нуждается. Для меня честь быть с вами”, – сказал американский президент Путину.

Как передает РИА “Новости”, позже на встрече с японским премьером Синдзо Абэ Путин рассказал, что на переговорах с Трампом речь обсуждались Украина, Сирия, борьба с международным терроризмом и кибербезопасность. “У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности”, – отметил Путин.

На встрече также шла речь об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, заявил американский госсекретарь. По словам Тиллерсона, Москва относится к КНДР “немного иначе”, чем Вашингтон.

Накануне саммита “большой двадцатки” Трамп во время визита в Варшаву призвал Россию прекратить “дестабилизирующие действия” на Украине и поддержку враждебных США режимов. Также американский президент сказал, что допускает вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, но, по его мнению, это могли делать и другие страны.

С момента инаугурации Трампа у него состоялось несколько телефонных переговоров с Путиным, однако стороны долго не могли согласовать условия личной встречи двух президентов. 3 мая сообщалось, что Путин и Трамп во время телефонного разговора не договорились о встрече. Это связывали с неуверенностью администрации Трампа в серьезности намерений Москвы по разрешению сирийского конфликта.

10 мая министр иностранных дел Сергей Лавров, которого Трамп принял в Белом Доме, заявил, что Путин встретится с американским президентом на саммите “большой двадцатки” в июле.

4 июля помощник Путина Дмитрий Ушаков уточнил, что встреча состоится 7 июля. Ушаков тогда заявил, что на переговорах президенты должны будут обсудить Украину, Сирию и борьбу с международным терроризмом.