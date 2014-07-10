Четверг, 6 июля 2017

В центре Луганска произошли два взрыва. Первый прогремел около 15:30 мск – один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает подконтрольный боевикам ресурс “Луганский информационный центр” со ссылкой на “народную милицию ЛНР”.

“В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане”, – заявил представитель вооруженного формирования Андрей Марочко.

Второй взрыв прогремел около 17 часов по московскому времени примерно в 50 метрах от места первого, в районе улицы Коцюбинского возле здания местного драмтеатра. В “народной милиции ЛНР” заявили, что, по предварительным данным, сдетонировал автомобиль. О пострадавших не сообщается.

В “народной милиции” обвинили власти Украины в терактах. “Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров “большой двадцатки” с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе”, – заявил Марочко.

Как передает “Громадьске Радио” со ссылкой на первого зампреда мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, европейские наблюдатели подтвердили факт взрыва. “Группа ОБСЕ во второй половине дня в районе Луганска слышала громкий взрыв. Сейчас вблизи места взрыва находится ОБСЕ”, – заявил Хуг. По его словам, представители миссии проверяют информацию о раненых.

В феврале в Луганске взорвалась машина начальника управления “народной милиции ЛНР” по связям с общественностью Олега Анащенко. Он погиб на месте.