Среда, 5 июля 2017

СБУ возбудила дело против российских пограничников Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова, задержанных 30 июня в Херсонской области на границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Уголовное производство было открыто в понедельник. Россиянам вменяется часть 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно фабуле дела, замначальника резервной заставы войсковой части № 9930 пограничной службы ФСБ Кулуб и начальник кинологической группы той же части Кузнецов “в период с декабря 2016 года по 30 июня 2017 года выполняли служебные задания в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины”.

В ближайшее время россиянам объявят о подозрении (в российском праве этому процессуальному действию соответствует предъявление обвинения).

Кулуб и Кузнецов находятся в ИВС. Спецслужба будет ходатайствовать об их аресте.

Украинские пограничники задержали Кулуба и Кузнецова на побережье Перекопского залива Черного моря. Неподалеку силовики обнаружили лодку, в которой россияне добрались до берега. На опросе они представились военнослужащими погранслужбы ФСБ и заявили, что во время учений играли роль нарушителей границы, но сбились с пути и случайно попали на континентальную Украину. В ФСБ подтвердили информацию об учениях и выразили надежду, что пограничников вернут в Россию.

В тот же день Каланчакский райсуд Херсонской области арестовал Кулуба и Кузнецова на 15 суток по статье 204-1 КоАП Украины (незаконное пересечение границы).